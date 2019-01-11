Koçer: KOBİ'lere 20 milyar liralık kaynak sunuldu

GAZİANTEP Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer 'KOBİ Değer Kredisi' programı kapsamında KOBİ'lere Maliye Bakanlığı tarafından 20 milyar liralık kaynak paketi sunulduğunu söyledi.

KOBİ’lerin, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasının temel taşları olduğunun altını çizen Milletvekili Nejat Koçer, "KOBİ’lere değişen piyasa koşullarına uyum kabiliyeti kazandıracak, üretime ve istihdama olan katkılarını arttırmalarını sağlayacak büyük bir imkan sağlanmıştır" dedi.

Koçer yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ekonomik büyümenin temel taşı olan KOBİ’lerin kaynak yetersizliği ve kredi teminindeki olası güçlüklerden oluşan finansal sorunları için Hazine ve Maliye Bakanlığımızca 20 milyar liralık bir kaynak paketi sunulmuştur. Finansmana erişimde sıkıntısı olan KOBİ’ler için önemli bir fırsattır. 40 bine yakın işletmenin istifadesine sunulan Kredi Garanti Fonu (KGF) kefalet destekli, ihracat ve imalat sektörlerine azami 1 milyon TL diğer sektörlere azami 500 bin TL olmak üzere 6 ay anapara ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve aylık 1,54 faiz oranlı bu finansman imkanı ile KOBİ’lerimiz ekonomik hayatta karşılaştıkları sorunları aşacaktır. Bu kaynak, piyasaları canlandıracak aynı zamanda üretime ve istihdama katkı sağlayacaktır. Toplumun her kesimini dikkate alan ve genel ekonominin hızlanması, üretim, ihracat ve istihdamın artırılmasına yönelik yapılan bu çalışmalarla KOBİ’lerimizin rekabet gücünü koruyacak ve daha da artıracağız."

FOTOĞRAFLI