Koçer'den 23 Nisan mesajı 

GAZİANTEP,() - AK Parti Gaziantep Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Koçer yayınladığı mesajında şunları ifade etti:

"Kurtuluş savaşının zor koşulları altında kurulan Gazi Meclisimiz; büyük bir milletin ve ülkenin kaderini belirlemiş, bugünün güçlü ve büyük Türkiye’sinin temellerini atmıştır. Bağımsızlık mücadelesinin verildiği günlerde, millet iradesinin her şeyin üzerinde olduğu gerçeği Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşu ile tüm dünyaya ilan edilmiştir. Cumhuriyetin kurucusu ve ilk Meclis Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM'nin kuruluş günü olan 23 Nisan’ı bir bayram olarak çocuklara hediye etmiş olması, en değerli varlığımız, ümidimiz, geleceğimiz olan çocuklarımıza duyduğu sevgi ve güvenin bir ifadesidir. Daha müreffeh bir Türkiye’nin teminatı olan çocuklarımızın, kendilerine duyduğumuz güveni boşa çıkartmayacaklarına, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkartacaklarına olan inancım tamdır. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz ile gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, çocuklarımızın ve milletimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' nı kutluyorum."

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