Kocayayla, sönmestr tatilinde günübirlikçileri bekliyor

ULUDAĞ'a alternatif Bursa Keles Kocayayla, günibirlik tatilcileri bekliyor. Uludağ’ı aratmayacak güzellikte, kar seviyesi diz boyu olan Keles Kocayayla, tesis bulunmaması nedeniyle sadece günübirlik ziyaretçileri ağırlıyor. Uludağ'a alternatif olan Kocayayla, tesislerin bitmesinden sonra yaz ve kış dönemlerinde hizmet verecek. Kış turizmi için günibirlikçilerin akınına uğrayan Kocayayla, özellikle sömestr tatilinde ziyaretlçileri bekliyor.

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