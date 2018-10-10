Kocasinan yeni parklarıyla güzelleşiyor

KAYSERİ, () - KOCASİNAN Belediyesi, Erkilet Camikebir Mahallesi’ne 17 bin metrekare alan üzerine yeni bir park yapıyor. Yapımı devam eden parkı inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Kocasinan’ın daha da güzelleşmesi için bu ve buna benzer projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

Çocuklara daha güzel bir Kocasinan bırakmak için parklara önem verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın dört bir yanında yeni parklar ve yeşil alanlar oluşturduklarını vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, “Gerek park yapımıyla gerekse çevre düzenleme ve yenileme çalışmalarıyla Kocasinan’ı daha da güzelleştiriyoruz. Hemşehrilerimin huzurlu bir şekilde kullanabilecekleri ve çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirebilecekleri yeni, farklı ve çok fonksiyonlu parklar inşa ediyoruz. Bu kapsamda Camikebir Mahallemizde, 17 bin metrekare alan üzerine kurulan parkımızın 10 bin 800 metrekaresi yeşil alan olacak. İçerisinde kafeterya, süs havuzu, vatandaşlarımızın spor yapabilecekleri fitness grubu, yürüyüş parkuru, bisiklet yolu, çocuklarımızın rahatlıkla oynayabilecekleri oyun grupları, kum havuzu gibi donatılar olacak. Kamelyaların ve bankların da yer alacağı parkımız, 7’den 70’e herkesin rahatlıkla kullanabileceği bir yer olacak. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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