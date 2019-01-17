Kocasinan sosyal marketle gönüllere dokundu

KAYSERİ, () - KOCASİNAN Belediyesi, 2017 yılında hayata geçirdiği ‘Kocasinan Gönüllüsü' projesi ile bu zamana kadar 61 bin 470 kişiyi mutlu etti.

Kocasinan Gönüllüsü Projesi çerçevesinde hizmete sunulan Yeşil Mahalle’deki İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezi ve Zümrüt Mahallesi’ndeki Sosyal market, hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kurdu. Bu zamana kadar 61 bin 470 ihtiyaç sahibine ulaşan Kocasinan Gönüllüsü Projesi kapsamında İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezi’ne uğrayan ihtiyaç sahipleri, alışveriş konforunda, bedenlere göre ayrılan kıyafetleri reyonlardan rahatlıkla seçebiliyor. Sosyal market ise ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine dev bir mağaza konforunda ücretsiz alışveriş keyfi yaşatıyor.

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların kullanmadığı giysileri ve eşyaları değerlendirerek, ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi.