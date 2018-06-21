Kocasinan'dan haşereye karşı açık ve kapalı ilaçlama

KAYSERİ, () - KOCASİNAN Belediyesi haşerelere karşı mücadele kapsamında en etken ve çevreci yöntemi uygulayan Veteriner Müdürlüğü ekipler, bölgeyi sivrisinek ve karasinek gibi haşerelerden arındırarak, huzur dolu bir ortam sağlıyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Daha sağlıklı bir toplum için gösterdiğimiz titizliği ve gayreti daha da artırarak sürdürüyoruz. Daha sağlıklı bir nesil yetiştirilmesi ve çocuklarımızın daha iyi bir gelecekte yürüyebilmeleri için elimizden gelen her turlu gayretin içerisindeyiz. Bu kapsamda vatandaşlarımızın rahat bir yaz dönemi geçirmesi için etkin bir şekilde ilaçlama çalışmaları yapıyoruz. Uzman personel ve donanımlı araçlarla yapılan ilaçlama çalışmaları sayesinde ilimiz sakinleri daha rahat bir yaz geçirecek” ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, yapılan çalışmalarla gelecek nesillere daha sağlıklı ve daha temiz bir Kocasinan bırakacaklarını sözlerine ekledi.

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