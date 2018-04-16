Kocasinan'dan 24 saat çalışma

KAYSERİ,() - Kocasinan Belediyesi, Kayseri’nin en işlek yerlerinden biri olan Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi’ni 24 saat içerisinde yenileyerek, vatandaşların hizmetine sundu.

Kocasinan’a yeni ve modern bir çehre kazandırmak için Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ahmet Paşa Caddesi’nde ilk olarak freze çalışmaları gerçekleştirdi. Ardından asfalt serimi işine başlayan ekipler, 24 saat içerisinde çalışmaları tamamlayarak yolu hizmete açtı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yenileme çerçevesinde, alt yapı, üst yapı, yol, kaldırım ve çevre düzenlemesi gibi çalışmaları olabildiğince hızlı bir şekilde yaparak, vatandaşların hizmetine sunduklarını vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, “Yaptığımız hizmetler neticesinde ilçemiz daha modern bir görünüme ve daha sağlıklı bir alt yapıya kavuşuyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Kayseri’nin köklü Mahallelerinden biri olan Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi’ni 1 gün içerisinde yeniledi. Ekiplerimiz, ömrünü tamamlamış 280 metreküp asfaltı söküp, hem konfor sağlayan hem de daha uzun ömürlü bitümlü asfalt uygulaması yaptı. 240 metre uzunluğunda ortalama 12 metre genişliğinde yola, 640 ton temel malzeme ve 540 ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Özellikle yeni asfalt plenti ve yeni araçlarımızla birlikte hızlı bir şekilde yol ve asfalt çalışmaları yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalar mahallemizin çehresini değiştirdiği gibi ulaşım rahatlığı sağlayarak, ilçemizin gelişmesinde büyük rol üstlenmektedir” ifadelerini kullandı.

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