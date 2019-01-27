Kocasinan'da yenilikçi hizmetler devam ediyor

KAYSERİ, () - KOCASİNAN Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak hizmete sundukları yenilikçi projelerle Kayseri'ye canlılık kattıklarını vurguladı.

Göreve geldikleri günden itibaren 'Yeni Kocasinan' için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Ahmet Çolakbayrakdar, "Yenilikçi belediye olarak farklı hizmetleri hizmete sunuyoruz. Özellikle yeni nesil aydınlatma ile ilçemizi görsel ve estetik olarak daha güzel bir hale getiriyoruz. Yenilikçi yaklaşımlar ile aydınlatmada vatandaşlarımıza alışılmışın dışında adeta görsel konfor sunuyoruz. Özellikle çevreye duyarlı tasarımı olan aydınlatma ürünlerinde enerji tasarrufu sağlıyoruz. Ayrıca modern animasyonlu kuru havuz projesi ve yeni nesil çöp konteynerlerinden ışıklı bariyerlere kadar farklı yenilikler ilçemize kazandırdık" dedi.

FOTOLU