Kocasinan'da yenileme çalışmaları sürüyor

KAYSERİ,() - KOCASİNAN Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın dört bir yanında yenileme çalışmaları yürüterek, ulaşımı daha konforlu hale getirdiklerini vurguladı.

Erciyesevler Mahallesi’ndeki yenileme çalışmalarını takip eden Başkan Çolakbayrakdar, “Geçtiğimiz yıllarda Erciyesevler Mahallesi’nde başladığımız yol, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmalarımızın artık son etabına geldik. Her yıl değişik bölümler halinde mahallemizin içerisindeki sokaklarda bulunan, gerek kaldırımları gerekse yolları, kademe kademe tamamlıyoruz. Çalışmalarımız, eksik olan birkaç sokağımızın çevre düzenlemelerinin de yapılmasıyla tamamlanacak. Böylelikle mahalle sakinlerimize daha iyi hizmet vereceğiz. Hedefimiz, mahallelerimizin bütün ihtiyaçlarını gidermek ve mahallelerimizi çağa uygun bir şekilde yenileyip Kocasinanımıza, Kayserimize yakışır bir şekilde hizmet verecek duruma getirmektir” ifadelerini kullandı.

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