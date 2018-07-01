Kocasinan'da park yenileme çalışmaları devam ediyor

KAYSERİ, () - KOCASİNAN Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar Beyazşehir Mahallesinde yapımı devam eden park çalışmalarında incelemede bulundu.

Kocasinan’ın dört bir yanında yeni parklar ve yeşil alanlar oluşturduklarını söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, “Bir yandan yeni projeler, yeni çalışmalar yaparken diğer taraftan da mevcut parklarımızı yollarımızı yenilemeye devam ediyoruz. Bu sefer Beyazşehir mahallesindeyiz. Beyazşehir Mahallesi içerisinde bulunan artık yenilenmeye ihtiyacı olan parklarımız var. Buradaki mevcut parklarımızı en kısa sürede yenileyerek ve parklarımıza daha çok yeşil alan kazandırarak, mahalle sakinlerimize hizmet verecek duruma getiriyoruz. Yetişkinlerimizin oturacakları açık kamelyaları ve çocuklarımızın oynayacakları oyun alanlarını değiştiriyoruz. Parklarımıza ayrıca daha işlevsel yeni oyun grupları ekliyoruz. Bunu yanı sıra mevcut zemini, kamelyaları, piknik masalarını, bankları değiştiriyoruz ve yenilerini ekliyoruz. Böylelikle parkımız, bölge sakinlerimizin çocuklarıyla daha keyifli vakit geçirebilecekleri bir yer olacak” ifadelerini kullandı.

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