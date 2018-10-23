Kocasinan'da fidanlar toprakla buluşuyor

KAYSERİ, () - GELECEK nesillere daha yeşil bir Kocasinan bırakmayı hedefleyen Kocasinan Belediyesi, ‘Kocasinan’da herkesin dikili bir ağacı olsun’ sloganıyla çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Kocasinan Belediyesi tarafından Erkilet Camikebir Mahallesi’nde 182 fidanın toprakla buluşturulduğu etkinliğe, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hasan Nuri Kuş ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Kocasinan Belediyesi Meclis Üyeleri, Mehmet Tarman İlkokulu’nun öğrencileri, öğretmenleri ve mahalle sakinleri katıldı. İlçe genelinde fiziki mekanların daha güzel olmasına büyük önem verdiklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alanların çevre düzenlemesiyle birlikte, bölgenin ihtiyacına göre yeni sosyal alanlar yapıyoruz. Bu kapsamda mahallemize yaptığımız yeni parkı yeşillendiriyoruz. Parkımızda, çocuklarımız için daha güvenli bir şekilde oynayabilecekleri yeşil alanlar oluşturuyoruz. Büyüklerimiz için ise daha rahat bir şekilde vakit geçirebilecekleri bir park tasarladık. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar ile birlikte ağaç diken minik öğrenciler büyük sevinç yaşadı. Tohumlar fidana, fidanlar ağaca… şarkısını hep birlikte söyleyen öğrenciler, renkli görüntüler oluşturdu.

Öğrenciler ve öğretmenler, daha yeşil Kocasinan için ağaçlandırma çalışması yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a ve Kocasinan Belediyesi ekibine teşekkür etti.

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