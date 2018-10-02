Kocasinan'da fidan ve ağaç dikim sezonu başladı

KAYSERİ,() - KOCASİNAN Belediyesi, sonbahar mevsimiyle birlikte fidan ve ağaç dikim sezonunu başlattı. ‘Kocasinan’da herkesin dikili bir ağacı olsun’ sloganıyla belediye , daha yeşil bir Kocasinan için ilk töreni kadınlar ve kız öğrenciler ile birlikte fidan ve ağaç dikim etkinliği gerçekleştirdi.

Kocasinan Belediyesi tarafından Erkilet Dere Mahallesi’nde düzenlenen etkinliğe; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timoçin ve yönetim kurulu üyeleri, Kocasinan Belediyesi Meclis Üyeleri, Behice Yazgan Kız Anadolu Lisesi’nin öğrencileri, öğretmenleri, mahalle muhtarları ve bölge sakinleri katıldı. Başkan Çolakbayrakdar, ‘Kocasinan’da herkesin bir dikili ağacı olsun’ diyerek ağaç dikim sezonunu açtıklarını vurgulayarak, “İlkbahar mevsiminde başlattığımız ağaç dikimini, sonbahar sezonunun açılmasıyla yine devam ettiriyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz ilk etkinliğimizde doğaya hanım eli değdi. Amacımız, Kocasinan’ı daha güzel ve daha yeşil bir hale getirmektir. Bu çerçevede geçen yıl olduğu gibi bu yılda daha yeşil Kocasinan için çalışıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak yaptığımız yatırımlar sizler için çocuklarımız ve geleceğimiz içindir. Daha yeşil Kocasinan demek, daha yeşil Kayseri, daha yeşil Türkiye demektir. Bunun içinde çalışmalarımızı hızlıca yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi olarak göreve geldiğimizden beri Kayseri’yi güzelleştirmek için projeler ürettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Çalışmalarımızla Kocasinan geleceğe daha emin adımlarla yürüyor. İlçemizi daha modern ve daha da güzel hale getirmek için park ve yeşillendirme çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz” diye konuştu.

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