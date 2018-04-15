Kocasinan'da 500 fidan toprakla buluştu

KAYSERİ,() - KOCASİNAN Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, daha yeşil Kocasinan çalışmaları çerçevesinde Yenidoğan Mahallesi’ne 500 fidan dikildi.

Kocasinan Belediyesi yeşillendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileriyle birlikte Yenidoğan Mahallesine ağaç dikti. 500 fidanın toprakla buluştuğu program ile ilgili konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, " “İlçemizi daha da güzel hale getirmek için hafta içi-hafta sonu demeden park ve yeşillendirme çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. Bu yapılanların hepsi gençlerimiz, çocuklarımız ve geleceğimiz içindir. Yeşillendirme çalışmalarına büyük gayret gösteren herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Kocasinan, el birliğiyle daha da güzelleşecek ve yenilenecek” ifadelerini kullandı.

FOTOLU