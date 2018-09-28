Kocasinan bulvarı yenileniyor

KAYSERİ, () - BÜYÜKŞEHİR Belediyesi Kocasinan Bulvarı Tuna Caddesi Kavşağı ile Argıncık Işıklar arasında yol yenileme çalışmaları yapacak. Çalışmalar nedeniyle yol 2 gün süreyle trafiğe kapatılacak.

Büyükşehir Belediyesi Kocasinan Bulvarı’nda Tuna ve 30 Ağustos Katlı Kavşağı’nı hizmete açmadan önce Argıncık Işıklar ile Tuna Caddesi Kavşağı arasında kot düşürme ve asfaltlama çalışması yapacak. Çalışmalar 28 Eylül Cuma günü saat 22.00’de başlayacak ve 1 Ekim sabahına kadar devam edecek. Çalışmalar süresince Argıncık ışıklar ile Tuna Caddesi Kavşağı arası Ankara Yolu istikametinde trafiğe kapatılacak. Sürücüler Argıncık ışıklarda, Argıncık ya da Sivas Caddesi istikametine yönlendirilecek.