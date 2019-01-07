Kocasinan Belediyesi yeşil alan rekoru kırdı

KAYSERİ, () - KOCASİNAN Belediyesi, 2018 yılında yaptığı çalışmalarla park sayısını 352’ye yükselterek, yeşil alan rekorunu egale etti. Yeni Kocasinan için 425 bin metrekare yeni yeşil alan oluşturulduğunu belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmanın gayreti içinde olduklarını belirtti.

İlçe genelinde parklardaki yeşil alan miktarını 2 milyon 56 bin 405 metrekareye ulaştıran Kocasinan Belediyesi, mevcut parkları ise son teknolojiyle üretilmiş oyun grupları, kamelyalar ve spor aletleriyle donatarak daha fonksiyonel hale getirdi.

Daha Yeşil Kocasinan’ için 2018 yılı içerisinde 26 adet yeni parkın yapıldığını ve mevcut parklarında yenilendiğini ifada eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Kocasinan için çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. Mahallelerimizin arasında irili ufaklı her türlü park alanlarımızı yeniledik. Ayrıca 2018 yılı içerisinde 26 adet yeni park yaparak, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Özellikle bitki ve çiçek çeşidiyle farklı bir tasarıma sahip yeni ve fonksiyonlu parklar yaparken; bir yandan da Türkiye’ye örnek teşkil eden teknoloji parklar oluşturduk. Özellikle ağaç dikim sezonuyla birlikte her hafta farklı kesimlerle 125 bin adet fidan ve ağacı toprakla buluşturduk. Daha yeşil bir Kocasinan için mevsimine göre; lale soğan, petunya, vinca, menekşe ve kasımpatı gibi çiçeklerin ekimi gerçekleştirildi. Parklarımızda engellilere yönelik olarak ise mevcut büyük parkları ile yeni parklarda engelsiz oyun grupları ve şarj istasyonu konuldu. Görme engelliler içinde yönlendirici yürüyüş parkurları yapıldı. Parklarımız 7’den 70’e herkese hitap ediyor. Yaptığımız yatırımlarla Kocasinan’da yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu vurgulamak istedik. Bütün gayretimiz, çabamız, hemşehrilerimizin çocuklarımızın daha mutlu ve daha huzurlu olacakları bir ortam hazırlamak, daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmektir.” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI