Kocasinan Belediyesi vatandaşlara aşure dağıttı

KOCASİNAN Belediyesi 'Muharrem Ayı' nedeniyle vatandaşlara aşure dağıttı. Paylaşma duygusunun önemine vurgu yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Aşure, Hz. Nuh’un gemisindeki tufan sırasında, Müslümanların gıda olarak ellerinde ne var ise, hepsini bir araya getirip bir kazan içerisinde pişirerek oluşturdukları bir üründür. Bu noktada aşure gününün bugünlere kadar ulaşmasında en önemli etken paylaşma duygumuzdur” dedi.

Kocasinan Belediyesi, Muharrem Ayı nedeniyle Eski Sanayi bölgesinde vatandaşlara aşure dağıttı. Aşure dağıtımı etkinliğine, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, önceki dönem Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Kocasinan İlçe Başkanı Muammer Kılıç katıldı. Selçuklu Yıldızı motifi ile süslenmiş aşure ikramı vatandaşların yoğun ilgisiyle kısa sürede tükendi. Muharrem Ayının, birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Aşure, Hz. Nuh’un gemisindeki tufan sırasında, Müslümanların gıda olarak ellerinde ne var ise, hepsini bir araya getirip bir kazan içerisinde pişirerek oluşturdukları bir üründür. Oradaki mesaj elimizde ne var ise onu paylaşmamızdı. Bugünlere kadar gelen geleneğimizi ve adetimizi paylaşma duygusu içerisinde her zaman canlı tuttuk ve bu geleneğimizi yaşattık. Bu noktada aşure gününün bugünlere kadar ulaşmasında en önemli etken paylaşma duygumuzdur” ifadelerini kullandı.

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