Kocasinan Belediyesi halı saha açtı

KOCASİNAN Belediyesi ilçe genelinde sosyal tesis projeleri kapsamında halı saha ve park açılışı yaptı. Sosyal tesislerin önemine vurgu yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Bizim için bu ve buna benzer tesisler son derece önemli. Çünkü, gençlerimiz bu sayede sosyal medya bağımlılığından kurtuluyor ve arkadaşlarıyla birlikte daha kaliteli zaman geçiriyor” dedi.

Kocasinan Belediyesi ilçe genelinde sosyal tesis yatırımlarını sürdürüyor. Belediye ekipleri Şeker Mahallesi'nde halı saha ve park çalışmalarını tamamladı ve sosyal tesisler vatandaşların hizmetine açıldı. Sosyal tesislerin önemine vurgu yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Gençlerimizin spor yapabilecekleri, futbol oynayabilecekleri bir mekan ve yetişkinlerimizin de fitnees yapabilecekleri bir park talepleri vardı. Vatandaşlarımızın bu istekleri doğrultusunda futbol sahamızı ve parkımızı en kısa sürede tamamlayarak bölge sakinlerimizin hizmetine sunduk. Bizim için sosyal donatılar son derece önemli. Çünkü, gençlerimiz bu sayede sosyal medya bağımlılığından kurtuluyor ve arkadaşlarıyla birlikte daha kaliteli zaman geçiriyor. Hemşehrilerimizin, sosyal tesislerimizden, spor sahalarımızdan ve çevre düzenlemesi yapılan parklarımızdan istifade etmelerini ve sağlık sıhhat içinde iyi günlerde kullanmalarını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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