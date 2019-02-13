Kocasinan Belediyesi araç filosuna 2 temizlik aracı daha ekledi

KAYSERİ () - KOCASİNAN Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çevreci belediyecilik anlayışı çerçevesinde yeni ve farklı projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Kocasinan ilçesi için her zaman çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Bütün gayretimiz daha güzel bir Kocasinan'ı vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktır. Belediye denildiği zaman; ilk başta temizlik akla gelir. Cadde ve sokakların temizlenmesi, çöplerin toplanması ve vatandaşların sabah gidecekleri yere ulaşırken tertemiz bir çevreyle karşılaşmaları çok önemlidir. Bu kapsamda Kocasinan Belediyesi olarak daha temiz Kocasinan için ilçenin temizliğine azami özen gösteriyoruz. Özellikle gelecek nesillerimizin daha temiz ve daha sağlıklı mekanlarda yaşaması için temizlik olmazsa olmazımızdır. Her geçen gün temizlik konusunda hizmetlerimizi artırarak yeni ve farklı projeler hayata geçiriyoruz" dedi.

Mobil temizlik aracı ve çevreci özelliğine sahip yeni nesil elektrikli araç, temizlik donatılarıyla dikkat çekiyor. Yüzde 100 elektrikli olarak tasarlanan araç, zamandan ve maliyetten tasarruf sağlıyor.

FOTOĞRAFLI