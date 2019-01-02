Kocasinan Belediyesi 8 asırlık camiyi restore ediyor

KAYSERİ, () - KOCASİNAN Belediyesi, Himmetdede Mahallesi’nde bulunan 8 asırlık tarihi camiyi restore ediyor.

Tarihi ve kültürel eserlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için üzerlerine düşen her türlü gayreti gösterdiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Yaklaşık 1200’lü yıllara ait olan Himmetdede Cami'sini restore ederek, günümüze kazandırmış, ayrıca bizden sonraki kuşaklara da kültür mirası olarak bırakmakmış olacağız. Kocasinan Belediyesi olarak birçok alanda yaptığımız çalışmalardan bir tanesi de ve tarihi ve kültürel eserlerin günümüze kazandırılması için yapılan çalışmalardır. Himmetdede Camii ile ilgili çalışmamız da geçmişimizi geleceğe taşıma adına yapmış olduğumuz önemli çalışmalardan bir tanesidir. Burada yaşayan hemşehrilerimizin sabırsızlıkla beklediği bu çalışmayla camiyi en kısa sürede tamamlayarak, yeniden ibadete açacağız” ifadelerini kullandı.

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