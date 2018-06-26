Kocasinan Belediyesi 200 yıllık camiyi restore ediyor

KOCASİNAN Belediyesi tarafından Gevhernesibe Mahallesi’nde başlatılan 200 yıllık tarihi Çandır Cami’nin restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Çandır Cami’nin 18.yüzyıldan kalan tarihi bir mekan olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Bölgesi’nde bulunan tarihi eserlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için üzerimize düşen her türlü gayreti gösteriyoruz" dedi. Mescit ve camilerin kutsal mekanlar olduğunu da vurgulayan Çolakbayrakdar, “Camilerimiz bizim ortak kalbimizdir. Vatandaşlarımızın daha huzurlu bir şekilde camilerimizde ibadetlerini yapabilmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu kapsamda Kocasinan Belediyesi olarak camilerin çevre düzenlenmesi, temizliği, yenilenmesi ve güzelleştirilmesi adına çeşitli çalışmalar yapıyoruz. 200 yılı aşkın bir süredir burada vatandaşlarımızın ibadet ettiği, bizim kuşaklarımıza kadar taşınmış, ayakta kalmış Çandır Camii’ni restore ederek, yeniden ibadete açacağız. Tarihi değerlerimizi korumak, geleceğe taşımak adına şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yapılan çalışmalar, şehrimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

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