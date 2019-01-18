Kocasinan Başkanı Çolakbayrakdar'dan SP'ye ziyaret

KAYSERİ, () - KOCASİNAN Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, SP'nin Kocasinan ilçe teşkilatını ziyaret etti.

Seçim çalışmaları kapsamında SP Kocasinan İlçe Başkanı Mükremin Çuhadar’ı ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, bundan önce olduğu gibi bundan sonraki seçimlerin de aynı huzur ortamında gerçekleşmesi temennisinde bulundu. 31 Mart’ta yapılacak seçimlerin bu manada büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle yeni dönemde Kocasinan Belediye Başkanlığı için adaylığımız açıklandı. Bizim şehrimizde her dönem huzurlu bir seçim ortamı geçmiştir. Partiler arasında hiçbir zaman ileri derecede sıkıntı oluşturacak bir durum yaşanmamıştır. Çünkü bizler bu şehirde yaşıyor ve bu şehirde yaşayanlar için bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Rabbim inşallah en iyi hizmetleri yapmayı nasip etsin. Yaklaşık 3,5 yıldır geldiğimiz günden itibaren Kocasinan’ın ihtiyaçları ve yapılması gerekenler noktasında bir miktar farkındalık oluşturabilmiş isek ne mutlu bize. Bizim için asıl olan, kubbede hoş bir seda bırakabilmektir." diye konuştu.

SP Kocasinan İlçe Başkanı Mükremin Çuhadar ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, siyasi partiler arasındaki diyaloğun huzur ortamını perçinlediğini söyledi.

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