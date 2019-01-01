Koçarlı'da kadınlar için dinlenme evi açıldı

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, kadınların zaman geçirebilecekleri 'Kadın Dinlenme Evi' törenle hizmete açıldı.

Koçarlı Belediye Başkanı CHP'li Mutlu Öztürk öncülüğünde, eski belediye binasının bir bölümüne yapılan Kadın Dinlenme Evinin hizmete açılışı için dün (pazartesi) tören düzenlendi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, Koçarlı Belediye Başkanı Öztürk, açılışı kadınlarla birlikte yaptı. Kadın Dinleme Evi'nin bir bölümünde, kadınların çocuklarını uyutabilecekleri ve emzirebilecekleri bölüm bulunuyor. Tamamen kadınlara özel açılan mekanda çaylar ücretsiz olacak.

Açılış öncesi konuşma yapan Özlem Çerçioğlu, "Türk kadını yüreklidir. Türk kadını efedir. Bizler efe torunuyuz. Ben 10 yıllık belediye başkanlığım süresinde her zaman pozitif ayrımcılık yaptım. Her zaman kadın ve kızlarımıza öncelik verdim. Vermeye de devam edeceğim" dedi.

Başkan Öztürk ise, "Bugün kadınlarımızın büyük bir çilesine son veriyoruz. Çünkü annelerimizin, ablalarımızın ve kız kardeşlerimizin özellikle pazartesi günü açılan semt pazarında masrafını gördükten sonra rahat rahat oturarak dinlenebilecekleri ve bekleyebilecekleri bir yerleri yoktu. Kadınlar için büyük bir ihtiyaçtı, biz de bugün büyük bir ihtiyacı karşılamış olduk" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Özlem Çerçioğlu, Mutlu Öztürk ve beraberindeki kadınlar, dualarla açılışı yaptı.

Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

FOTOĞRAFLI