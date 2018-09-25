Koçarlı Belediyesi'nden aşure hayrı

AYDIN'ın Koçarlı Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle gerçekleştirdiği etkinlikte 1000 kişiye aşure dağıttı.

Koçarlı Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle bu yıl da aşure hayrı gerçekleştirdi. Belediye Meydanı'ndaki hayra, halk ilgi gösterdi. Aşurenin üzerine nardan yapılan Türk bayrağı görseli, dikkat çekti. Hazırlanan aşure, 1000 kişiye ikram edildi. Koçarlı Belediye Başkanı CHP'li Mutlu Öztürk, "Ayrıca, aşure günü büyük bir matem günüdür. Kazanlardaki aşureye nar taneleriyle ay yıldız bayrağımızı andıran görsel yaptık. Çok büyük bir beğeni topladı. Gelecek yıllarda da aşure geleneğini sürdüreceğiz" dedi.

Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

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