Kocaoğlu: Seçimin kaderini kırsal belirleyecek

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ödemiş ilçe örgütüyle buluştu. Seçimin kaderini kırsalın belirleyeceğini söyleyen Kocaoğlu, "Merkezdeki nüfusun da en az 3'te 1'i kırsalla bağlı. Gelin, kardeş, akraba nerede yaşıyor? Metropolde. Kırsalın ayağa kalkıp çalışması, seçimin sonucunu çok büyük oranda belirleyecek" diye konuştu.

Ödemiş'e giden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu CHP'nin Ödemiş Belediye Başkan adayı Cumhur Şener ve İlçe Başkanı Mehmet Kiremitçi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmaya Ödemiş'in AK Partili Belediye Başkan Adayı Münir Bezmez de katıldı. Kocaoğlu'nun, ilçe örgütüyle gerçekleştirdiği buluşmada, "Merkezdeki nüfusun da en az 3'te 1'i kırsalla bağlı. Gelin, kardeş, akraba nerede yaşıyor? Metropolde. Kırsalın ayağa kalkıp çalışması, seçimin sonucunu çok büyük oranda belirleyecek" dedi.

İZMİR, ()

FOTOĞRAF