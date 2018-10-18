Kocaoğlu'ndan yeni başkana 'İzmir Modeli' hatırlatması

İZMİR'in Selçuk ilçesini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kentin kalkınması için ortaya koydukları 'İzmir Modeli'nin Türkiye'ye örnek olduğunu belirterek, görevi devralacak belediye başkanının da bu yolu izlemesi gerektiğini söyledi. "Yorulmadım ama gücümüz yeterken, gözümüz görürken bayrağı teslim etmek istedim" diyen Kocaoğlu, doğru yapanın yanında, yanlış yapanın karşısında duracağını da sözlerine ekledi.

Yerel seçimlere 6 ay kala aday olmama kararını kamuoyuyla paylaşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Menderes ilçesi ile başladığı teşekkür turuna Selçuk ile devam etti. Belevi'den başlayan gezisini Barutçu, Zeytinköy, Gökçealan, Havuçlu, Çamlık, Sultaniye, Acarlar ve Şirince mahalleleri ile sürdürdükten sonra günün finalini Selçuk merkezinde yapan Başkan Kocaoğlu, vatandaşlarla bir araya gelerek bol bol sohbet etti. Selçuklular, özellikle tarım ve hayvancılığa verdiği destekten ötürü Başkan Kocaoğlu'na teşekkür etti.

"YORULMADIM AMA"

Neden tekrar aday olmadığı yönündeki sorulara cevap veren Aziz Kocaoğlu, belediye başkanlığının bir meslek olmadığının altını çizerek şunları söyledi:

"Bizim 15 yıldır İzmir'de gittiğimiz yoldan gidecek bir arkadaşımızı seçeceğiz. Bundan sonraki görevimiz bu. Bu bir bayrak yarışı. Ben 15 sene koştum. Belediye başkanlığı meslek değil. Geldik; namusumuzla, şerefimizle hiçbir şaibeye bulaşmadan görevimizi yaptık. Sizlere bana verdiğiniz destekten ötürü teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Ben razıyım. Şimdi bu görevi bir başka arkadaşımıza bırakmanın zamanı geldi. O da zamanı geldiğinde gidecek ama Türkiye Cumhuriyeti payidar kalacak. Zamanı geldiğinde görevi bırakıp bayrağı emin ellere teslim etmek gerekir. Yorulmadık ama gücümüz yeterken, gözümüz görürken bayrağı teslim etmek istedim. Hayata geçirdiğimiz yerelde kalkınma modeli ile Türkiye'ye örnek olduk. Bugün Türkiye'nin birçok bölgesinden belediyemizin projelerini öğrenmek için belediye temsilcileri ve belediye başkan adayları bilgi almaya İzmir'e geliyor. Bu da bizim için gurur verici."

"YAPMAYAN GİDER"

Belediye başkanlığı görev süresi içinde, kanunla verilen paranın dışında devletten para almadıklarını ve istemediklerini de vurgulayan Başkan Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz kendi başımızı bağlarız; parayı da buluruz. Ama izinler gecikiyor. Körfez temizliği için hazırladığımız projenin ÇED'ini 3.5 senede alabildik. Hükümetin Körfez'e yapacağı tüp geçit projesinin ÇED'i ise sadece 15 günde çıktı. 3.5 yıl nerede, 15 gün nerede? Biz elimizdeki olanaklarla köyde, şehirde, sanayide, tarımda, hizmet sektöründe, ulaşımda neyin nasıl yapılacağını gösterdik. Vatandaş doğruyu gördü ve o doğruya sahip çıktı. 15 yıldır sizlere hizmet etmek için elimden geleni yaptım; namusumla, şerefimle çalıştım. Bilerek kimseye kötülük yapmadım. Belediye başkanlığını bütün belediye başkanlarından farklı yapmaya çalıştım. Bizden sonra gelecek başkan da hem seçimi kazanmak hem de o koltukta oturabilmek için bunu yapmak zorundadır. Yapmayan gider. Biz bir çığır açtık. Bu yoldan herkes geçmek zorunda, çünkü faydasını milletle birlikte gördük. Memleketin kalkınması ve vatandaşın lokmasının büyümesi için çalıştık. Bir belediye başkanının hedefi bu olmalı. İsteğimiz, bizim yerelde kalkınma modelimizin devam etmesidir. Bunun için hep birlikte çalışacağız. Doğru yapanın yanında, yanlış yapanın karşısında duracağız."

"KÜÇÜK MENDERES'İ KURTARDIK"

Göreve gelir gelmez alt yapının bulunmadığı ilçelere yatırım yaptıklarını, tüm çevre yerleşimlerde Avrupa standartlarında arıtma tesisi kurduklarını da hatırlatan Başkan Kocaoğlu, özellikle Küçük Menderes Nehri'ni kirlilikten kurtardıklarını ve küçük yerleşimlerde 28 paket arıtma daha yaptıklarını belirterek, "Selçuk ve Belevi'nin de arıtması planlandı, yapılacak" diye konuştu.

Selçuk ziyaretinde Şirince Çarşısı'nı da gezen Başkan Kocaoğlu'na vatandaşlar sevgi gösterisinde bulunarak bol bol fotoğraf çektirdi. Sultaniye Köyü'nde Eyice Sultan Türbesi'ni ziyaret eden Kocaoğlu, turunun son durağı olan Selçuk meydanında, emekli gazi Ali Sarıca ile tavla oynadı.

İZMİR, ()

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