Kocaoğlu'ndan kalkınma için yerel yönetim vurgusu

EGE Belediyeler Birliği Meclisi'nde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, gelişmiş demokratik ülkelerde yerel yönetimlerin yetki ve etkisinin artırıldığına dikkat çekerek, yerel yönetimlerin güçlendirilmesinin, bölgesel kalkınmanın sağlanmasında da çok büyük etkisi olacağını söyledi. Başkan Kocaoğlu, sadece yasayla verilen görevi yapan değil, kentini kalkındırmayı hedefleyen bir belediyecilik modeline geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

Aynı zamanda Ege Belediyeler Birliği Başkanlığı'nı da yürüten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, birliğin nisan ayı meclis toplantısında önemli mesajlar verdi. Dünya genelinde bir yönetim krizinin yaşandığına ve gelir dağılımının giderek bozulduğuna dikkat çeken Başkan Kocaoğlu, "Dünya yönetilemiyor. Bunun ana nedenlerinden biri neoliberal sistem. 200 uluslararası büyük şirket ki, bunların arasında bizim bir tek şirketimiz yok, bugün dünyadaki katma değerin hemen hemen tamamını alıyor. Dolayısıyla böyle bir dünyayı katılımcı demokrasiyle, demokratik yollarla yönetmek mümkün olmuyor. Gelir dağılımından pay almayanlar değişik arayışlara giriyor. Artık dünyanın yeni bir yönetim modeline ihtiyacı var" dedi.

Başkan Aziz Kocaoğlu, gelir dağılımındaki adaletsizliğin toplumdaki sevgi, saygı, hoşgörü ve barışa zarar verdiğini, insanların sadece ve sadece çıkar penceresinden bakmaya başladığını belirterek, "Anadolu insanın iki özelliği var. Biri sabır, ikincisi yardımlaşma. Bizi ayakta tutan bu iki değeri de maalesef son dönemde giderek kaybetmeye başladık" diye konuştu.

KATILIMCI YÖNETİM MODELİ

Gelişmiş demokratik ülkelerde yerel yönetimlerin yetkileri, gücü ve etkisinin artırıldığına dikkat çeken ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesinin, bölgesel kalkınmanın sağlanmasında da çok büyük etkisi olacağını söyleyen Başkan Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eski deyimle ademi merkeziyetçi yönetimin ne kadar yararlı olabildiği bilimsel çalışmalarla da tespit edilmiş durumda. Yerel yöneticiler olarak hepimiz kentlilere karşı birebir sorumluyuz. Hemşehrilerimizle bire bir muhatap oluyoruz. Merkezi yönetimin, o kentteki ihtiyaçların öncelik sıralamasının düzenlemesinde yerel yönetim kadar bilgi ve deneyim sahibi olması, halkla temas etmesi mümkün değil. Artık dünya katılımcı yönetimi konuşuyor ve uyguluyor. Bununla ilgili akademik çalışmalar yapılıyor. Bu konuda ciddi bir kanaat ve destek var."

Geçmişte yerel yönetimlerin sadece belediye yasasının verdiği görevleri yapmakla yetindiğini dile getiren Başkan Kocaoğlu, "Artık yerel yönetimler, kentlerinin kalkınmasından da hemşerilerinin yaşam kalitesinin ve gelir düzeyinin artmasından da kendilerini sorumlu görmek zorunda. Ben 14 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Biz kentte katılımcı yönetim modelini uyguluyoruz. Pek çok alanda Türkiye'ye örnek modeller oluşturduk. Başarıyla ilerliyoruz" dedi.

ENCÜMEN ÜYELERİ SEÇİLDİ

Ege Belediyeler Birliği'nin 2018 Yılı Encümeni için yapılan seçimde ise üyeliklere Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Selçuk Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı ve İscehisar Belediye Başkanı Mustafa Çibik seçildi.

İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI