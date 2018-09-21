Kocaoğlu'ndan ittifak açıklaması

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, siyasi partilerin konuştuğu ittifaklara dair açıklama yaptı. Kocaoğlu, CHP'nin ittifak konusunda izleyeceği yöntem açısından bir önerisinin olmayacağını belirterek, "Yukarıların yapacağı bir iş. Ben karışmıyorum, beni aşar. Biz haddimizi biliyoruz, bugüne kadar da öyle geldi. Öyle gidecek" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, muhabirinin sorularını yanıtladı. Başkan Kocaoğlu, Balçova İnciraltı bölgesinin planlanmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kocaoğlu, belediye olarak taslak bir plan önerisi hazırladıklarını açıkladı. Hazırlanan öneri planı, bir yazı ile ilgili birimlere gönderildi. Başkan Aziz Kocaoğlu, Kültürpark'a ilişkin de koruma amaçlı imar planı hazırladıklarını, çalışmaların henüz tamamlanmadığını söyledi. Ve siyaset. 2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde, siyasi partilerin ittifak yapıp yapmayacakları merak konusu oldu. Başkan Aziz Kocaoğlu, "Partiniz yerel seçimlerde ittifak yapmalı mı" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Onu genel merkez bilir. Ben yerel yöneticiyim, garip bir belediye başkanıyım. Benim bu konuda bir fikrim yok. İttifakın nasıl yapıldığını ben biliyorum. Hangi ittifak yüzde 50.1'i bulursa, yerel seçimi alır. Hangi ittifak? İttifak yukarıların yapacağı bir iş. Ben karışmıyorum, ben İzmir'i konuşuyorum. CHP'nin ittifak yapıp yapmaması konusunda bir şey söyleyemem. Beni aşar. Biz haddimizi biliyoruz, bugüne kadar da öyle geldi. Öyle gidecek."

GAZETECİLER ÖDÜLLERİNİ ALDI

Öte yandan 1994 yılında göreve giderken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden gazeteci Barış Selçuk'un anısını yaşatmak ve genç gazetecileri teşvik etmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 19.'sunu düzenlediği Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri, Kültürpark'ta sahiplerini buldu. Ödül törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Baro Başkan Vekili Mustafa Çetin, İzmir Tarım Grubu Başkanı ve Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, Barış Selçuk'un ağabeyi Savaş Selçuk ile ailenin diğer üyeleri, jüri üyeleri ve çok sayıda gazeteci katıldı. Ödül kazanan gazetecileri kutlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bugüne kadar kendisine yöneltilen eleştirilere ve hakaretlere varan söylemlere rağmen hiçbir gazeteciye dava açmadığını söyledi. Başkan Kocaoğlu, "Gazeteci arkadaşlara herkes benim davransa her şey çok daha güzel olacak. Zaman zaman eleştiri sınırlarını aşan ve hakarete varan yazılara rağmen hiçbir gazeteci arkadaş hakkında dava açmadık. Bazen arayıp konuyla ilgili bilgi verdik. Onun da sayısı 8-10’u geçmez. Ama bugün ne yazık ki, diğer kurumlar gibi basın da baskı altında. Özgür gazetecilik yapmak hemen hemen imkansız hale geldi" dedi.

'GEREKLİ TEDBİRLER ALINMALI'

Yerel gazetelerin bir süredir pazar günleri çıkmadığını hatırlatan Başkan Kocaoğlu, şunları söyledi:

"Okumayan bir toplum olduk. Okumadan bilmeye çalışıyoruz. Sosyal medyaya ilgi daha büyük ancak sosyal medya sarmalında boğulmak da ayrı bir konu. Okumak ve okutmak gerekiyor. Sivil toplum örgütleri, kurumlar çalışanlarına, üyelerine, gazete almayı ve okumayı teşvik etmeli. Bunları toplu veya yeri belirlenen yerlerde mutlaka halka sunmamız gerekiyor. Birbirimizi destekleyip birbirimizi yaşatmamız gerekiyor. Yerel basınımızın yaşaması için Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek vermeyi kendime görev kabul ediyorum."

Ülkede adı konmamış bir krizin yaşandığını ve giderek şiddetleneceğini vurgulayan Kocaoğlu, "Krizin varlığı tartışılsa da hayatın ve üretimin içinde olan çiftçisinden, sanayicisine herkesin sıkıntı yaşadığı, sürekli ödeme zorluğuna girdiği günleri yaşıyoruz. Bu giderek de şiddetlenecek. Keşke biz haksız çıksak keşke toparlansa. Ama şunu unutmayalım ki, Türkiye Cumhuriyeti ve Anadolu insanı zorları başarır. Bu krizden çıkmak zorundayız. Eski krizleri hatırlıyorum. 1994 krizi gibi bir çok krizi iş adamı olarak yaşamış bir kardeşinizim. Bunlar da geçecek. Önemli olan az tahribatla geçmesi ve bir daha krizlerin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması" diye konuştu.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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