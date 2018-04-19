Kocaoğlu'ndan CHP'nin kaybettiği '8 ilçe' için sert açıklama

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 2014 yerel seçimlerinde CHP'nin kaybettiği 8 ilçe için "Burada kimseyi suçlamanın alemi yok. Partide aday adayı olup ondan sonra başka bir partiden veya bağımsız aday olup, oyu bölüp kaybettiren insanları, tekrar partiye döndürmeye, tekrar onların siyasette CHP içerisinde var edilmesine, siyasi imkan sağlanmasına ben karşıyım" dedi. Başkan Kocaoğlu, satışa çıkarılan Tarihi Elektrik Fabrikası'nın, muhammen bedelinin 1 milyona düşürüldüğüne dair haberlerin olduğunu, bedelin 1 milyona düşürülmesi halinde Büyükşehir Belediyesi'nin burayı alacağını da söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kapatılan İzmir İl Özel İdare taşınmazlarının farklı kurumlara devredilmesinin ardından açtıkları davaların sürdüğünü belirtti. İZSU'nun alması gereken depolar, araziler hariç, köy tüzel kişiliğine devredilen hiçbir malı istemediklerini söyleyen Başkan Kocaoğlu, bu taşınmazları ilçe belediyelerine bıraktıklarını anımsattı. Ancak İl Özel İdaresi'nin görevlerinin Büyükşehir Belediyesi'ne verildiğini, bu nedenle taşınmazlar için birçok dava açtıklarını ve yargı sürecinin devam ettiğini vurgulayan Kocaoğlu, İl Özel İdaresi'ne ait olan eski tütün deposunun tapusunun yarısının belediyeye geçtiğini, öbür yarısını almak için açtıkları davanın sürdüğünü kaydetti. Açtıkları dava sonucu tütün deposunun yarısını almaya hak kazandıktan sonra ve buranın kendilerine teslim edilmesi için İzmir Valiliği'ne bir çok yazı yazdıklarını açıklayan Kocaoğlu, tüm yazışmalara rağmen deponun belediyeye teslim edilmediğini söyledi. Kocaoğlu, "Biz de dünya kadar kira veriyoruz. Ayrıca içinde bulunduğumuz binayı güçlendirme gibi bir problemimiz var. Bir fırsat bulursak, oranın yarısına taşınırsak, burayı boşaltacağız ve binayı güçlendireceğiz. Yeniden restorasyonunu yapacağız. Ama bekliyoruz" dedi. Açtıkları davalar sonucu İzmir Yarış Pisti'nin tapusunu aldıklarını da vurgulayan Başkan Kocaoğlu, eski Sümerbank arazi için yargı sürecinin devam ettiğine değindi.

"OKUL YAPILMASI YANLIŞTI"

Atıl durumda kalan eski Sümerbank arazisine dair açıklama yapan Başkan Kocaoğlu, arsanın bir kısmına okul binalarının yapıldığını ve o dönem bu kararın yanlış olduğunu yetkililere söylediklerini belirterek, “Böyle kıymetli bir mülke, aslında 5 okulun yapılması yanlıştı. Meslek liselerinin, sanat okullarının ilçelere yapılmasında fayda vardı ama o zamanki valilik, milli eğitim böyle bir karar aldı. Kentin merkezine, trafiğin en yoğun olduğu yere 5 bin öğrenci getirip götürmek ne kadar sağlıklı. Verilen kararın yanlış olduğunu o zamanki valilik yetkililerine biz anlattık. Ama idare böyle bir karar verdi" dedi. Başkan Kocaoğlu, “Nasıl belediyenin serveti yerel kaynaklarla yapılmışsa, İl Özel İdare de bir yerel servettir, yerel sermayedir ve yerele hizmet eder. İl Özel İdare'nin görevlerini biz üstlendiğimize göre yasayla bu görevler bize verildiğine göre İl Özel İdaresi'nin bütün taşınmazları da bize verilmeli. Bunun mücadelesini veriyoruz" dedi.

"1 MİLYON LİRAYI VERİRİZ"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Alsancak'ta bulunan tarihi Elektrik Fabrikası'nın satışına dair de görüşlerini paylaştı. Bir yerel gazetede, fabrikanın muhammen bedelinin 1,5 milyon liradan 1 milyon liraya düşürüldüğüne dair haberlerin yer aldığını, buranın bedelinin 1 milyon liraya düşürülmesi halinde fabrikayı alacaklarını ifade eden Kocaoğlu, şunları söyledi:

“Burası 1 milyon lira ise biz alırız. Tescilli bir bina, ticari bir faaliyeti olmayacak. Ya bir kütüphane ya da bir müze olacak. Yani kamu yararına kullanılacak bir yer. Sosyal bir proje yapmak gerekiyor. Verirlerse oranın bedelinden çok ciddi restorasyon masrafı var. Projeyi yaptıktan sonra hesabı çıkar ama az bir para değil. Aslında oranın Büyükşehir Belediyesi'ne veya hakkı ile restorasyon yapabilecek bir kamu kurumuna devri yapılmalı. Oranın restorasyonu yapılarak hem bu sanayi değerimizin korunması hem de uygun görülecek işlerle, ne yapılabilecekse onu yapmakta büyük fayda var. Verirlerse 1 milyon lirayı veririz. Restorasyonunu da yaparız, kamu yararına kullanırız."

"BEYANATLAR ASILSIZ"

İzmir Kuş Cenneti'ne dair, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile İZKUŞ arasındaki protokolün yenilenmemesi sonrası Kuş Cenneti'ndeki çalışmalarını sonlandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, bu alanda bir çok önemli işler yaptığını ifade eden Kocaoğlu, “Kuş Cenneti'nin bütün eksikliklerini biz tamamladık. Zaman zaman 'Flamingo adası yaptık' gibi beyanat veriyorlar. Ne kadar yanlış olduğunu tüm kamuoyu biliyor. Kimin ne yaptığını, o beyanatların ne kadar asılsız, yanlış olduğunu, daha ileriye gitmek istemiyorum, herkes biliyor. Güzelce bakıyorduk, geliştiriyorduk. Homa Dalyanı'nı ıslah ettik. Helal hoş olsun, kentimize yaptık. Biz görevimizi yaptık. Şimdi Peterson Köşkü'nü de yapıyoruz. Bakanlığa devredeceğiz. Önemli olan o binanın kurtulması" dedi.

"YEREL SEÇİMLERE HEMEN HEMEN HAZIRIZ"

Erken genel seçim tarihi 24 Mayıs olarak belirlenirken Kocaoğlu, partisinin genel seçime hazır olup olmadığı sorunun muhattabının kendisi olmadığını vurgulayarak yerel seçime de hemen hemen hazır olduklarını ifade etti. Kocaoğlu, erken seçim talebinin MHP'den geldiğini hatırlatarak, "Bir ortaklık söz konusu. Birlikte Cumhur İttifakı söz konusu. İttifakın büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi ile yapılacak görüşme sonucunda karar verilecek. 'Kime sorsanız yarın da olsa seçime hazırım' der. Seçim kararı alındıktan sonra herkes seçim için çalışmaya başlar. 'Genel seçime hazır mısınız' sorunu İl Başkanı ve Genel Merkez'e sormak gerekir. Yerel seçimleri soruyorsanız, biz yerel seçime hemen hemen hazırız. Tam olarak hazırız da diyemeyiz" dedi.

'SİYASET YAPMA HAKKI ASKIYA ALINMALI'

CHP İzmir İl Örgütü'nün 2014 yerel seçimlerinde kaybettiği 8 ilçeye yoğunlaştığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, bu ilçeler için özel bir çalışma yapıp yapmadıkları sorusuna Başkan Kocaoğlu, şu yanıtı verdi:

"Her siyasetçi, kazanmak için siyaset yapar. Seçime de kazanmak için girilir. Kazanmak için elinizdeki olanakları en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Hem Büyükşehir Belediyesi hem de ilçe belediyeleri hemşehrilerimizin takdiridir. O takdire göre de sonuca razı olmanız gerekir. Seçim böyle bir şeydir. Sabah seçime girersiniz, akşam sonuç belli olur. Ertesi gün hayat devam eder. Sabah kalkar, kazansanız da kaybetseniz de hayatınıza devam edersiniz. Kayıpların nedenleri belli. Yapılan işler belli. O süreci hep birlikte yaşadık. Burada kimseyi suçlamanın alemi yok. Partide aday adayı olup ondan sonra başka bir partiden veya bağımsız aday olup, oyu bölüp kaybettiren insanları, tekrar partiye döndürmek, tekrar onların siyasette CHP içerisinde var edilmesine, siyasi imkan sağlanmasına ben karşıyım. Bana karşı olabilir, genel başkana karşı olabilir, yerel seçimde ve genel seçimde, partinin aleyhinde çalışan, partiye seçim kaybettiren başka birini destekleyen veya başka bir yerden aday olan insanların, hele hele seçim kaybettirdiği partide siyaset yapma hakkının askıya alınması gerektiğini düşünüyorum."

'ADAYLARA BAŞARILAR DİLEDİ'

Başkan Kocaoğlu, bazı partililerin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına yeşil ışık yaktıklarına dair sorulan soruyu de “Herkese, A'dan Z'ye, kim nereyi düşünüyorsa, Büyükşehir, ilçe belediyeleri, hepsine ayrı ayrı tüm içtenliğimle başarılar diliyorum" sözleriyle yanıtladı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olup olmayacağı konusunda ise "Seçimden 6 ay önce açıklayacağım. 6 ay kalmışsa erkesi gün açıklama yapacağım" ifadelerini kullandı.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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