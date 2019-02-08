Kocaoğlu'ndan biyogaz tesisi incelemesi

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Harmandalı Katı Atık Depolama Alanı'nda kurulacak Biyogaz Tesisi'ndeki çalışmaları inceledi; ilk yakma işlemini gerçekleştirdi. Çiğli'nin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasitedeki tesis için gerekli imalatların yüzde 70'ini tamamlandığı belirtildi.

Harmandalı Düzenli Depolama Alanı'ndaki çöplerden elektrik enerjisi üretebilmek amacıyla kurulacak Biyogaz Tesisi'ni ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aziz Kocaoğlu, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Yürütülen rehabilitasyon projesi ile bölgedeki sızıntı suyu, koku ve görüntü kirliliği gibi sorunların büyük ölçüde ortadan kaldırılacağı, kurulacak 15 MW enerji üretim kapasiteli biyogaz tesisi ile de Çiğli ilçesinin ihtiyacını karşılayabilecek güçte enerji üretileceği bildirildi. Başkan Kocaoğlu, biyogazın güvenli şekilde yakılarak bertaraf edilmesini sağlayan 'flare' (yakma bacası) ünitesindeki ilk yakma işlemini de gerçekleştirdi.

YÜZDE 70’İ TAMAMLANDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, rehabilitasyon projesiyle ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gerekli onay alırken, Biyogaz Tesisi için de gerekli gaz toplama ve drenaj boruları ile sızıntı suyu taşıyıcı ana hat, ana drenaj hattı, yatay ve dikey rigol hattı imalatlarının yüzde 70'ini tamamladı. Alanda toplam 14 bin 307 metre boru döşendi.

Biyogaz Tesisi tamamlandığında, desülfürizasyon yöntemi ile kirletici ve zararlı unsurlar taşıyan sülfür gazı arıtılarak soğutma işleminin ardından motorlarda yakıt olarak kullanmaya elverişli metan gazı elde edilecek. Gaz motorlarında üretilen elektrik enerjisi ise doğrudan ulusal elektrik dağıtım şebekesine aktarılacak.

Öte yandan Harmandalı’da gerekli yalıtım ve hazırlıklar tamamlandığında, hem büyük miktarda metanın yüksek sera gazı çarpan etkisi ile atmosfere salınması engellenecek hem de toplanan gazlar yenilenebilir enerji kaynağına dönüşecek. Böylece hem İzmir hem de Türkiye için ekolojik ve ekonomik bir değer yaratılmış olacak.

REHABİLİTASYON DA BAŞLADI

Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan 90 hektarlık depolama alanının döküme kapatılan 37 hektarlık bölümünde rehabilitasyon çalışmasına başladı. Hem çevresel hem de görsel kirliliğin önlenmesi için depolama sahasının üzerine üst örtüsü yapıldı ve toprak serilerek sahanın dikime hazır hale getirilme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda alana ilk etapta 13 bin 800 adet kazayağı bitkisi, 854 adet katırtırnağı bitkisi, 210 adet limoni servi ve 200 adet yalancı akasya dikildi.

AĞAÇLANDIRILMIŞ TERASLARA DÖNÜŞECEK

Çöp döküm sahası ağaçlandırılmış teraslara dönüştürülürken, etap etap bölgenin çehresi de değişecek. Oluşturulacak yeşil kuşakta kızılçam, fıstık çamı, servi türleri, glediçya ve palamut meşesi ağaçları yer alacak. Yağış ve sızıntı sularının tahliyesi için gerekli drenaj kanalları oluşturulduktan sonra metan gazı çıkışını kontrol altına almak için dikey ve yatay gaz borulama sistemleri kurulacak. Rehabilite edilen alanın aydınlatılması, güneş panelli 252 adet saha aydınlatma direği ile sağlanacak.

ÇİĞLİ'NİN ENERJİSİNİ KARŞILAYABİLECEK

Belediye'nin Harmandalı'da kurmayı planladığı 15 MW enerji üretim kapasiteli biyogaz tesisi, 4 kişilik bir ailenin (Elektrik Mühendisleri Odası verilerine göre) enerji tüketim miktarları göz önüne alındığında, yaklaşık olarak Çiğli ilçesindeki tüm mahallelerin enerji ihtiyacını karşılayabilecek güçte olacak. Yürütülen rehabilitasyon projesi, bölgedeki sızıntı suyu, koku ve görüntü kirliliği gibi sorunları da büyük ölçüde ortadan kaldıracak.

İZMİR, ()

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