Kocaoğlu'na çiçekli veda

İZMİR'in Bayındır ilçesindeki çiçek üreticileri, kendilerini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu için bir panonun üzerine çiçeklerle 'Aziz Baba' yazarak, önünde birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 15 yıllık görev süresinin sona ereceği 31 Mart yerel seçimleri öncesinde yaptığı veda ziyaretlerinde duygusal anlar yaşıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin büyük destek verdiği Bayındırlı çiçek üreticileri, kendilerini ziyaret eden Başkan Kocaoğlu'na sürpriz bir karşılama düzenledi. Bayındır Çiçek Üreticileri Kooperatifi (BAYÇİKOOP) çalışanları, bir panonun üzerine çiçeklerle 'Aziz Baba' yazdı. Çalışanlar panonun önünde Başkan Kocaoğlu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çiçek alımlarıyla ve üretimde kaliteyi en üst noktaya taşıyan destekleriyle birlikte Bayındır'ın artık bir dünya markası haline geldiğini belirten BAYÇİKOOP Başkanı Ersoy Sümerkan da, Başkan Kocaoğlu'nu uğurlarken duygulandı. Alkışlar eşliğinde kooperatiften ayrılan Başkan Aziz Kocaoğlu'na çiçek üreticileri "Bizi unutma Aziz Baba" diye seslendi.

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