Kocaoğlu: Krizin sorumlusu CHP değil

İZMİR'in Beydağ ilçesini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ülkede her kesimi etkileyen ciddi bir kriz yaşandığını söyleyerek, "Ama bu krizin nedeni Cumhuriyet Halk Partisi değil, 17 senedir ülkeyi yöneten AKP'dir. Bizim kendi cebimizle, devletin kasası arasında fark yok. Kazandığından fazla yersen, malını mülkünü satacaksın. Peki bittiği zaman neyi satacaksın" dedi.

31 Mart yerel seçimleri için Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarına destek turlarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Beydağ'ı ziyaret etti. Başkan Kocaoğlu, mevcut Belediye Başkanı Süleyman Vasfi Şentürk, Belediye Başkan Adayı Feridun Yılmazlar ve CHP İlçe Başkanı Mehmet Soğukkuyu ile birlikte ilçe halkını selamladı. Hala adaymış gibi seçim öncesinde büyük bir sorumlulukla çalıştığını söyleyen Başkan Kocaoğlu, "İzmir'de 15 sene Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan başka birisi yok. Bu nedenle hem beni 3 dönem aday gösteren partime, hem de İzmir halkına borcum var" diye konuştu.

'İZMİR MODELİ DEVAM EDECEK'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kooperatifler aracılığıyla üreticilere verilen destek sayesinde İzmir tarımının büyük gelişme gösterdiğini vurgulayarak, "Tire sütte, Bademli fidancılıkta, Bayındır çiçekçilikte dünya çapında işler yaptı. Tarımın nasıl kalkınacağını, çiftçinin, hayvancının nasıl kalkınacağını gösterdik. İzmir tarımını ülke tarımının 2.5 katı büyüttük. Üreticinin bizlere inanması, aramızda bir güven ortamının tesis edilmesi ciddi zaman aldı. Ama 15 sene bıkmadan usanmadan bu işle uğraştım. Bugün bütün kırsal biliyor ki, İzmir Büyükşehir Belediyesi iyi niyetle, samimiyetle aklın ve bilimin rehberliğinde çalışıyor. Bu daha başlangıç. Bazı yerlerde semeresini gördük, bazı yerlerde önümüzdeki günlerde göreceğiz. Gelen arkadaşlarımız da Türkiye'ye örnek olan İzmir Modeli'ni daha da ileri götürmek zorundadır. Vatandaşa iyiyi, doğruyu gösterdikten sonra bunun ardından gitmemek olmaz" diye konuştu.

'BORÇLU ÖLMEZ, BENZİ SARARIR'

Ülkede her kesimi etkileyen ciddi bir kriz yaşandığını söyleyen Başkan Kocaoğlu şöyle devam etti:

"Bu krizin nedeni Cumhuriyet Halk Partisi değil. Krizin nedeni, 17 senedir bu ülkeyi yöneten AKP'dir. Siz tasarruf etmezseniz, tarımınızı güçlendirip kaynak yaratmazsanız, tarım ihracatınızı artırmazsanız, tam tersi samanına, mercimeğine kadar ithal ederseniz, sanayileşmek için de, turizmi ve hizmet sektörünü kalkındırmak için de kaynak bulamazsınız. 'Borçlu ölmez benzi sararır' diye bir laf var. Borç aldık, para bulduk ve tıkandık. Paralar geri dönüşü olmayan yerlere harcandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, ben göreve geldiğim zaman Türkiye'nin en borçlu üç belediyesinden biriydi. 1 milyar 804 milyon lira borcumuz vardı. Hepsini sıfırladık. Asfalt dökmek için, işçilik vermek için, kilit parke yapmak için hiç borçlanmadık. Göreve geldiğimde 11 kilometre raylı sistem vardı. 70 bin kişi taşıyorduk. Bugün 179 kilometre raylı sistem var, 800 bin kişi taşıyoruz. Raylı sistemde taşıdığımız yolcudan zarar etmediğimız gibi, kar da sağlıyoruz. Ama lastik tekerlekli ulaşımda zarar ediyorum. Şov yapmak için borçlanırsan batarsın. Bizim kendi cebimizle, devletin kasası arasında fark yok. Kazandığından fazla yersen, malını mülkünü satacaksın. Peki bittiği zaman neyi satacaksın?"

BEYDAĞ TEŞEKKÜRÜ

CHP'nin Beydağ Belediye Başkan adayı Feridun Yılmazlar da, Başkan Aziz Kocaoğlu'nun ilçeye çok önemli hizmetler yaptığını belirterek, "İlçemizde fidan dağıtımı, arı yetiştiricileri ve süt üreticilerine verdiği destekler ve Beydağ'ın en önemli gelir kaynaklarından biri olan kestanede hastalıkla mücadelede konusundaki desteklerini biliyoruz. Kendisine hizmetleri nedeniyle teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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