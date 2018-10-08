Kocaoğlu için miting yapacaklar

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu'nun aday olmayacağını açıklamasının ardından Küçük Menderes Havzası'ndaki tarım ve hayvancılık kooperatiflerinin temsilcileri, CHP İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İl Başkanı Deniz Yücel ile görüşen kooperatif temsilcileri, Kocaoğlu'nun yerel seçimlerde yeniden aday olmasını istedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 1 Ekim Pazartesi günü, 31 Marta 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde aday olmayacağını açıkladı. Başkan Kocaoğlu'nun kararını açıklamasının üstünden bir hafta sonra, sürpriz bir gelişme yaşandı. Bayındır Belediye Başkanı Ufuk Sesli, ilçedeki muhtarlar, Bayındır Çiçek Kooperatifi, Ödemiş Bademli Kooperatifi, İzmir tarım Grubu Başkanı Mahmut Eskiyörük ve temsilcileri ve Beydağ'dan partililer ile üyeler, Urla Bademler Kooperatifi temsilcileri, CHP İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İl Başkanı Deniz Yücel ile görüşen heyet, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, 2019'da da görevini yürütmesi için talepte bulundu. Kooperatifler, Aziz Kocaoğlu'nun 15 yılda kırsal kesime verdiği desteği hatırlattı. Talebi dinleyen Yücel ise, kendisine iletilenleri Genel Merkez ile paylaşacağını söyledi. Görüşmenin ardından açıklama yapan İzmir tarım Grubu Başkanı Mahmut Eskiyörük, bunun henüz ilk adım olduğunu, Kocaoğlu yeniden aday olana kadar devam edeceklerini söyledi. İzmir köylüleri olarak Aziz Kocaoğlu'nu yalnız bırakmayacaklarını kaydeden Eskiyörük, 20 Ekim'de İzmir'in kırsalında yaşayanlar ile birlikte Gündoğdu Meydanı'nda miting yapacaklarını açıkladı. Temsilciler daha sonra il binasından ayrıldı.

Umut KARAKOYUN / İZMİR, ()

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