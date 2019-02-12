Kocaoğlu: Hep birlikte çalışarak seçimi almamız gerekiyor

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Menderes'te parti örgütüne seslendi. Hiçbir kırgınlık ve küskünlüğe düşmeden belirlenen adayların arkasında saf tutulması gerektiğini söyleyen Başkan Kocaoğlu, "Bundan sonra estek köstek demeden, hep birlikte çalışarak seçimi almamız gerekiyor. Menderes'in AKP'nin belediyecilik anlayışından 31 Mart akşamı kurtulması gerekiyor" diye konuştu.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi partisinin adaylarına destek vermek üzere ilçe turlarını sürdüren Başkan Aziz Kocaoğlu, Menderes'te CHP örgütüyle buluştu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Menderes Belediye Başkan Adayı Mutafa Kayalar ve İlçe Başkanı Turgay Güler ile birlikte bir toplantı düzenleyen Başkan Kocaoğlu, aday gösterilmeyenlerin başka partilere transferlerini hiçbir zaman tasvip etmediğini, Menderes'te bunun bedelinin 2014 yılında ödendiğini söyledi. Aynı hatanın bir daha yapılmaması gerektiğini ifade eden Başkan Kocaoğlu, şöyle devam etti:

"Partinin oyunu bölecek adaylık çıkışlarını mutlaka genel merkez ve teşkilatlarımız olarak engellememiz gerekiyor. Bir partide siyaset yapıyorsanız, o partinin ilkelerini içinize sindirmeniz gerekiyor. Parti içinde mücadele etmek en doğal hakkınızdır. Aday belirleme süreci biraz uzun sürdü. Arkadaşlarımız beklentiye girdi. Belli kriterlere göre yetkili makamlar bir karar verir. O karara göre adayın arkasında saf tutmak gerekir. Partililik, kenti sevmek, ülkesini sevmek bunu gerektirir. Artık her şey bitti, adayımız burada. Bundan sonra estek köstek demeden, hep birlikte çalışarak seçimi almamız gerekiyor. Menderes bizim çalıştığımızda rahatlıkla alabileceğimiz bir ilçemizdir. Menderes'in AKP'nin belediyecilik anlayışından da 31 Mart akşamı kurtulması gerekir. Şimdi birlik, beraberlik zamanı. Şimdi ipi göğüsleme zamanı. Kapı kapı dolaşıp, üzerime ne düşüyorsa yapmaya hazırım. Menderes Belediyesi'ne tekrar Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını dikeceğiz."

MENDERES BELEDİYESİ PROJEYİ GECİKTİRDİ

AK Parti'li Menderes Belediyesi'nin ilçenin önemli projelerinde engelleyici bir tutum içine girdiğini öne süren Başkan Aziz Kocaoğlu şunları kaydetti:

"Tekeli'de, önce Tekeli Muhtarlığına sonra Tekeli Belediyesi'ne devredilen, belediye kapandıktan sonra Menderes Belediyesi'ne bırakılan araziler vardı. Biz tarımı desteklemek, güçlendirmek, kalkındırmak için Tekeli bölgesindeki bu 40 dönüm alana hem bir paketleme tesisi, hem ürünlerin saklanacağı bir soğuk hava tesisi kurarak, tarımın merkezi olacak bir nokta oluşturmak istedik. Arsayı bedeli karşılığında talep ettik. Ama Menderes Belediye Başkanı vermedi. Biz de bunun üzerine havza dışında 52 dönüm büyüklüğünde başka bir araziyi kamulaştırmak üzere yola çıktık. Aynı şekilde Bayındır'da ilçe Belediyesinin bir arazisini aldık. Orada da aynı şeklide soğuk hava ve paketleme tesisi için yola çıktık. Ancak burada Menderes Belediyesi'nin tutumu nedeniyle geciktik."

'HÜKÜMET 6 AYDIR TARIM KONUŞUYOR, BİZ 15 YILDIR YAPIYORUZ'

Başkan Aziz Kocaoğlu, son günlerde çok konuşulan tarım politikalarıyla ilgili olarak da şunları dile getirdi:

"6 aydır Türkiye'de tarım konuşulmaya başlandı. Biz İzmir'de 15 senedir kırsalla, tarımla, üretimle uğraşıyoruz. Tire Süt Kooperatifi Birleşmiş Milletler tarafından dünyada en iyi kırsal kalkınma modeli seçildi. Bademli Kooperatifi yine dünyada en iyi kooperatif modeli seçildi. Bayındır Çiçekçilik Kooperatifi Hollanda'ya çiçek üretiyor. Bu sürede İzmir tarımı, Türkiye tarımından 2,5 kat fazla büyüdü. Bu hem çiftçimizin gayreti, hem Büyükşehir Belediyesi'nin teşvikiyle oldu. Daha birçok eksiğimiz var. Ama yöntemi gösterdik. Bundan sonra gelen belediye başkanlarımız da aynı doğrultuda çalışacaktır. Kimse iyiyi, doğruyu geriye götüremez."

'TOPRAKLARI BİRLEŞTİREMİYORSAK, ÇİFTÇİYİ BİRLEŞTİRMELİYİZ'

Tarım ürünlerindeki fiyat yükselmelerine önlem olarak tanzim satışların gündeme getirilmesini de değerlendiren Başkan Kocaoğlu, şunları kaydetti:

"Ucuza meyve sebze satmak ihtiyaç duyulduğunda acil durumlarda başvurulacak yol ve yöntemlerden biridir. Ama bizde asıl sorun miras hukuku nedeniyle tarım arazilerinin her 25 senede bir bölünmesidir. İngiltere'de bütün tarım arazileri 1200 lordun elinde. Amerika o sistemi A.Ş. kurarak uyguluyor ama topraklar bölünmüyor. Bizim yapacağımız iş, kooperatifleşmek. Araziyi birleştiremiyorsak çiftçiyi birleştireceğiz. Girdiyi ucuzlatacağız. Biz bunları öncü olarak yapıyoruz. Kooperatifleri bunun için destekliyoruz. Tarımın siyaseti olmaz. Herkes kooperatife üye olur, girdileri ucuza alır, üretim teknolojilerini kullanır ve dünya pazarına açılır. "

'SEÇİM ARİFESİNDE HERKES ATIYOR'

Başkan Aziz Kocaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sık sık dile getirilen İzmir'i susuzluktan hükümetin kurtardığı iddialarına, yenilerinin de eklendiğini belirterek, "İzmir'e bir damla su getirilmedi. Gördes Barajı'nda kaçak var. Su tutmuyor. Ama Sayın Cumhurbaşkanı İzmir'e su getirdik diyor. Dün de 'Körfez kokuyor' dedi. Türkiye'de arıtmada bir numarayız. Körfez kokmuyor. Osman Kibar zamanından beri lafı edilen Büyük Kanal projesi, ondan sonra gelen bütün belediye başkanlarımızın da katkısıyla bitti. Bugün her yerde arıtmamız var. Şu anda İzmir çevre yatırımları, kanalizasyon ve arıtma sistemleriyle Türkiye'de açık ara liderdir. Avrupa standartlarında arıtma yapılmaktadır. Seçim arifesinde herkes atıyor ama güneş de balçıkla sıvanmıyor" diye konuştu.

'İZMİR NERE, DENİZLİ NERE'

Başkan Aziz Kocaoğlu AK Parti'nin İzmir Büyükşehir adayı Nihat Zeybekci'nin İzmir'le ilgili yaptığı kıyaslamaları ise şu sözlerle eleştirdi:

"Sayın Zeybekci üst perdeden konuşuyor. İzmir'i, dünyanın en kadim kentlerinden birini, Akdeniz'in en önemli ticaret limanlarından İzmir'i Denizli ile kıyaslayarak, İzmirlinin Denizli'ye öykünmesini istiyor. 2004-2017 arası İzmir, merkezi hükümete 429 milyar lira vergi vermiş. Denizli 16 milyar lira vergi vermiş. İzmir bu 429 milyara karşılık 105 milyar lira para almış. Belediyenin aldığı para da dahil buna. Denizli 16 vermiş, 20 milyar almış. Denizli tüketen şehir olmuş, İzmir 323 milyar lira devlete artı kaynak yaratmış. Denizli ile İzmir'i kıyaslamak abesle iştigaldir. "

'İZMİRLİ NEDEN BANA OY VERİYOR?'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Türkiye'nin güvenebileceği yöneticilere ihtiyacı olduğunu belirterek, "Önce devletim ve milletim diyorsan, sıra bana gelirse bir görev üstlenirim diyorsan, kişisel hırsların için onun bunun ayağına basmıyorsan, bu memleket 5 senede ayağa kalkar. Biz de bu toprak da var, bu su da var, bu potansiyel de var. Önemli olan bu milli şuuru, bu ülke sevgisini yakalamaktır. AKP'lisi, MHP'lisi, HDP'lisi her partiden seçmen bana oy veriyor. Neden veriyor? Güvendiği için veriyor. Ayrım yapmadığım için veriyor. Milletin parasını, hakkını kendisinden daha fazla koruduğum için veriyor. 397 yılla yargılandım bir şey diyen oldu mu? Ankara, İstanbul, Bursa belediye başkanları telefonla görevden alındı. Şu anda seçilmiş bir numaralı belediye başkanıyım ben Türkiye'de" diye konuştu.

CHP'nin Menderes Belediye Başkanı adayı Mustafa Kayalar ise "Bir seçim sürecine başlıyoruz. Birlik ve beraberliği sağlarsak burada kesinlikle kazanırız. Kimsenin partimize küsmemesi, kırılmaması beni çok mutlu etti" dedi.

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