Kocaoğlu: Güvenmediğim adam yanımda duramaz

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun Tire'de kendisine "İlle bırakacaksan, yeni başkan senin gibi baba bir adam olsun" diyen köylülere

"Görevimi, vatandaşın derdini kendine dert edecek bir arkadaşımıza devretmek istiyorum" sözleriyle yanıt verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 15 yıla yaklaşan görev süresi sonunda aday olmayacağı için veda turuna çıktı. Tire'de Işıklar, Ayaklıkırı, Mehmetler, Küçükkale, Büyükkale, Alaylı ve Akyurt köyleri ile ilçe merkezinde vatandaşlarla buluşan Kocaoğlu'na köylüler "Sizin döneminizde kalkındık, geliştik. Sütümüze değer kattınız. Koyun, keçi dağıttınız. Ova yollarını asfaltladınız. Bir dönem daha görev yapın başkanım" dedi. Kocaoğlu da "Belediye başkanlığı bir meslek değil. Zamanında bırakmak gerekir" sözlerine cevap verdi. Kendisine "İlle bırakacaksan, yeni başkan senin gibi baba bir adam olsun" diyen köylülere "Görevimi, vatandaşın derdini kendine dert edecek bir arkadaşımıza devretmek istiyorum" dedi.

Kocaoğlu, belediye başkanlarında olması gereken özellikleri de şöyle açıkladı:

"Bu kenti yönetecek belediye başkanı, kentine sahip çıkmalı, dürüst olmalı. İzmir’in parasına kendi parasından daha iyi bakmalı. Bir projeyi yaparken ‘vatandaşın gelirine, çocuğunun lokmasına ne faydası var?’ diye düşünmeli. İsterse babamın oğlu olsun, ne ilçe ne de Büyükşehir Belediye Başkanlığı sürecinde kefil olamayacağım, güvenmediğim kişinin arkasında durmam. Kefilsem oy isterim. ‘Kefilim’ demediğim adamın semtine uğramam. Bu yaştan sonra yere bakmak istemem. 15 yıldır benim nasıl yoğurt yediğimi herkes bilir. 71 yaşındayım. Bundan taviz vermem mümkün değil. Neyi doğru biliyorsam onu yapmak için uğraşacağım. Fikrimi gerekçeleriyle beraber açık yüreklilikle söyleyeceğim. Güvenmediğim adam yanımda duramaz. Bakın, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon yapıldı. 6 ay belediyeyi didik didik aradılar ama bir saman çöpü bile bulamadılar. Bunu sadece ben değil belediyedeki arkadaşlarımla birlikte başardık."

İZMİR, ()

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