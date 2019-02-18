Kocaoğlu: Geldiğim gibi gidiyorum

ÇOĞU üniversite arkadaşı olan 68'liler Platforum üyeleriyle buluşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Başkanlık koltuğunda oturduğum sürece, hep adaleti gözetmeye çalıştım. Kimseye iltimas geçmedim. İki oğlum var. İzmirliler isimlerini bile bilmez. 15 yıllık görev sürem sonunda geldiğim gibi gidiyorum. Siyasi ilkelerimden ve doğrularımdan ayrılmadan bayrağı teslim ediyorum. Benim için en büyük başarı budur" dedi.

İzmir 68'liler Platformu üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu ziyaret etti. Birçoğu üniversiteden de arkadaşı olan dostları ile söyleşen görmekten büyük mutluluk duyan Kocaoğlu, onlarla keyifli bir sohbet yaptı. Kente kazandırdığı hizmetlerden dolayı Aziz Kocaoğlu ile gurur duyduklarını belirten platform üyeleri, kendisine yeni yaşamında başarılar diledi ve 68'liler Platformu rozetini taktı. 56 yaşında başladığı belediye başkanlığı görevi süresince her gün 18 saat çalıştığını, bazı günler bunun 20 saate kadar çıktığını söyleyen Kocaoğlu, "Nüfusu 4 milyon 350 bin kişi olan İzmir'de herkese ulaştım. Herkese dokunmaya, derdini dinlemeye ve derman olmaya çalıştım" diye konuştu. Kocaoğlu, şu sözlerle devam etti:

"Belediye başkanlarının zırhı adaletidir. Başkanlık koltuğunda oturduğum sürece, hep adaleti gözetmeye çalıştım. 'Dürüst ve onurlu siyaset, dürüst ve onurlu yönetim' anlayışından taviz vermedim. Kimseye iltimas geçmedim. İki oğlum var. İzmirliler isimlerini bile bilmez.15 yıllık görev sürem sonunda geldiğim gibi gidiyorum. Siyasi ilkelerimden ve doğrularımdan ayrılmadan bayrağı teslim ediyorum. Bu çok zor bir iş. Benim için en büyük başarı budur."

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