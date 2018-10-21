Kocamaz: Vatandaş memnuniyeti her geçen gün biraz daha artıyor

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Vatandaş memnuniyeti, yaptırdığımız anketlere göre her geçen gün biraz daha yükseliyor. Şu anda yüzde 90'lara ulaşmış durumdayız" dedi.

Muhtarlar Günü dolayısı ile Yenişehir, Mezitli, Akdeniz, Toroslar, Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerindeki mahalle muhtarlarının katıldığı bir etkinlik düzenlendi. Kent genelinde yürütülen çalışmaların Mersinlileri mutlu ettiğine işaret eden Kocamaz, "Cumhuriyet tarihi dönemince yapılamayan birçok hizmeti hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaş memnuniyeti, yaptırdığımız anketlere göre her geçen gün biraz daha yükseliyor. Şu anda yüzde 90'lara ulaşmış durumdayız. Hizmete susamış Mersin'de yapılanlar vatandaşımızı mutlu ediyor. Vatandaşlarımızın beklentilerine cevap vermek için gece-gündüz demeden tüm arkadaşlarımızla birlikte yola çıkmışız, problemleri çözmeye odaklanmışız ve geldiğimiz noktada küçümsenmeyecek bir mesafe kat etmişiz" diye konuştu.

Gecede kentteki hizmetlere ilişkin bir sunum da yapıldı.



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