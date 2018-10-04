Kocamaz personelini ödüllendirdi

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 'Çalışanların Tanınması, Takdir Edilmesi ve Ödüllendirilmesi Töreni'nde 75 belediye personeline 'teşekkür belgesi' verdi.

Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki törene Kocamaz'ın yanı sıra; Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Mükemmellik Danışmanı Celal Seçkin, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve personeller katıldı. Çalışanlara hitap eden Kocamaz, "EFQM modeli ile personellerimizin kurumsal yeteneklerini geliştirme ve performanslarını artırmaya yönelik uygulamaları sürdürüyoruz. Çalışanların ortamında iyileştirmeler, araç gereç, teknoloji transferi, eğitim çalışmaları, öneri ve performans değerlendirme sistemi ile kariyer planlaması çalışmalarımızı sistemli bir yapıyla yürütüyoruz ve bu çalışmalarımıza sürdürülebilirlik ilkesine uygun olarak devam ediyoruz" dedi.

Mersin'e hak ettiği kaliteli hizmeti vermek için büyük çaba gösterdiklerinin altını çizen Kocamaz, "Ana temamız her daim kalite oldu. Hizmette kalitenin sağlanabilmesi için bilinçli hareket ederek, belediyemizin Kalite Yönetim Merkezi'ne yoğunlaştık. Bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz ulusal kalite sempozyumlarımızla hizmette kaliteyi tüm Türkiye'ye duyurduğumuzu görüyoruz. Çünkü biz Büyükşehir Belediyesi olarak insan odaklı bir sistemle çalışıyor ve çalışma ortamı yaratıyoruz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Kocamaz ve protokol üyeleri tarafından risk ve risk kontrollerinin belirlenmesinde görev alan 75 belediye personeline teşekkür belgeleri verildi.



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