Kocamaz: Mersin ile ilgili hayallerimiz bitmedi

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti'nin Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz, "Mersin ile ilgili hayallerimiz henüz bitmedi. Bugüne kadar yapılanlar ortada. Yapılamayanlar da önümüzdeki dönemde hayata geçecek" dedi.

Kocamaz, Gülnar ilçesinde belediye tarafından yapılan Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Gülnar özelinde önemli projelere imza attıklarını belirten Kocamaz, "Gülnar'da dokunmadığımız hemen hiçbir yer kalmadı. Bütün köy yollarımızı yaptık, 'Yapılamaz' denilen birçok hizmeti hayata geçirdik. Şuan yaptığımız otogar Gülnar'a en az 100 yıl yetecek bir kapasiteye sahip. Bugüne kadar yapılanlar ortada. Yapılamayanlar da önümüzdeki dönemde hayata geçecek. 5 yıl çok hızlı bir şekilde, hizmet atağıyla geçti. Eksik kalan hizmetlerle ilgili projelerimizi hazırladık, bir kısım projeleri hayata geçirmeye başladık. Gülnar'a Ilısu'dan gelecek su projesi, Gülnar'ın tarihindeki en büyük proje. Tamamlandığında Gülnar su problemini kökünden halletmiş olacağız" diye konuştu.

Mersin halkının 2014'ten önce kendisini sadece Tarsus'taki hizmetlerle tanıdığını ancak şuan herkes tarafından çok yakından tanındığını söyleyen Kocamaz, "Nasıl bir kimliğimiz olduğunu, nasıl bir kişilik taşıdığımızı ve hizmet konusunda ne kadar cevval olduğumuzu 57 aylık sürede herkes gördü. Mersin ile ilgili hayallerimiz henüz bitmedi. Şu 3 aylık süre içerisinde çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız ve inşallah 31 Mart'ta bu işi sizlerle birlikte başaracağız. Bugüne kadar yapılanlar ortada. Yapılamayanlar da önümüzdeki dönemde hayata geçecek" diye konuştu.

Konuşmasının ardından vatandaşlara 18 bin 922 fidan dağıtan Kocamaz, daha sonra beraberindekilerle merkezin açılış kurdelesini kesti.



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