Kocamaz, itfaiye çalışanları ile buluştu

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz itfaiye çalışanlarına, "Vatandaşlarımızın en zor gününde onların yanı başında olmak, sıkıntılarını gidermek, acılarını paylaşmak ve o andaki psikolojik konumlarını rahatlatmak şeklinde bir görev sürdürüyorsunuz. İşiniz kolay değil" dedi.

Başkan Kocamaz, İtfaiye Haftası kapsamında itfaiye çalışanları ile öğle yemeğinde buluştu. Burada bir konuşma yapan Kocamaz, "Belediyecilik, zora tabi olmak, vatandaşın hayatını kolaylaştırmaktır. Belediyecilik insanların en zor anında yanında olabilmektir, dertlerini paylaşabilmektir. Bir taraftan kentin fiziki hizmetlerini yerine getirirken, diğer taraftan da onların dertlerini paylaşmak, sıkıntılarını gidermek için gece gündüz çalışmaktır. Mersin Büyükşehir Belediyesi verdiği hizmetlerle Türkiye'de örnek alınan bir yerel yönetim biçimi ortaya koymuştur"diye konuştu.



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