Kocamaz'ın 'Dünya Turizm Günü' mesajı 

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Dünya genelinde yaşanan tüm ekonomik, ekolojik, politik sorunlara karşın gelişimini aralıksız sürdüren turizmin en büyük sermayesi; doğal zenginlik ve kültürel mirastır" dedi.

Dünya Turizm Günü dolayısı ile bir mesaj yayınlayan Kocamaz, "Günümüzde dünya vatandaşlığı kavramının ortaya çıkması ile insanlar için seyahat etmek; yeni kültürler, yeni insanlar tanımak, lüks olmaktan çıkarak demokratik bir hak haline gelmiştir. İnsanlar arasındaki bağları güçlendiren, içselleştiren seyahatler, bugün artık her zamankinden daha çok ihtiyacımız olan dünya barışına yadsınamaz bir katkı sağlamaktadır. Dünya genelinde yaşanan tüm ekonomik, ekolojik, politik sorunlara karşın gelişimini aralıksız sürdüren turizmin en büyük sermayesi; doğal zenginlik ve kültürel mirastır. Zengin bir tarihe ve de eşsiz doğal güzelliklere sahip Anadolu coğrafyasının barındırdıkları, bu ülke için büyük bir kazançtır. Ortak mirasımız olarak gördüğümüz bu zenginlikleri; korumak, muhafaza etmek ve gelecek kuşaklara aktarmak bir ödev olarak algılanmalıdır" diye konuştu.

Belediyesi olarak kentteki tüm değerleri önemseyerek, turizm potansiyellerini ortaya çıkararak geliştirdiklerinin altını çizen Kocamaz, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda turizmin potansiyelinden daha fazla yararlanabilmek için turizmi yalnızca bir ekonomik güç olarak görmek ve sadece politikalar bazında ele almak yerine, adeta bir yaşam tarzı haline getirmek için hizmetler üretiyoruz. Kardeş Kentler Birliği çatısı altında kurmuş olduğumuz uluslararası dostluk ve kardeşlik ağıyla kentleri ve toplumları birbirine daha da kaynaştırarak dünya barışına katkı sağlarken aynı zamanda ülkeler arası turizm ağına da değer kazandırıyoruz."



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