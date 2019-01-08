Kocamaz: Doğru bildiğimizden şaşmadık

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti'nin Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz, "'Büyükşehir kaynaklarını kırsalda harcıyorsunuz' dediler. Onlar ne söylerse söylesin biz doğru bildiğimizden şaşmadık" dedi.

Başkan Kocamaz; Çamlıyayla, Erdemli ve Silifke ilçesinin muhtarları ile buluştu. Sorunları dinleyip çözüm noktasında yetkilileri talimatlandıran Kocamaz, muhtarların sorumlu oldukları bölge insanın hayatlarını kolaylaştırmayı amaçladıklarını ve belediye olarak muhtarların sonuna kadar arkasında durduklarını söyledi. İlçelerde birçok sorununa çözüm getirdiklerini, kalan eksikliklerin de en kısa sürede tamamlanacağını belirten Kocamaz, "İyi niyetle problemlerin üzerine gidiyoruz. Mersin genelinde 1/5 binlik planlar tamamlanıyor. Taşkın planları tamamlandı. İlçelerimizin önemli problemlerinin bir kısmı çözüldü. Bir kısmı da bundan sonra çözülecek" diye konuştu.

Her ilçeye eşit hizmet götürdüklerinin altını çizen Kocamaz, muhalif kesimlerce eleştirildiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"13 ilçe içerisinde hiçbir ilçeyi bir diğerinden ayırmadık, herkese eşit mesafede durduk ve herkese fazla fazla hizmet götürdük. Bunun için de zaman zaman eleştirildik. Özellikle Büyükşehir meclisinde muhalif siyasi partilerin temsilcileri bize, 'Büyükşehir kaynaklarını kırsalda harcıyorsunuz' dediler. Biz de, 'Mersin'de hakkı, hukuku, adaleti tesis etmek için göreve talip olduk. Dolayısıyla bugüne kadar ihmal edilmiş yerlerin problemlerini çözelim ki eşitliği sağlamış olalım' dedik. Onlar ne söylerse söylesin biz doğru bildiğimizden şaşmadık."



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