Kocamaz'dan 'otobüs' örneklemesi 

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), () - MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti'nin Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz, "İYİ Parti otobüsü ile bu yolu devam ettireceğiz. Belki partimizi değiştirdik ama sizlerle olan gönül bağımızı koparmadık" dedi.

Kocamaz, seçim çalışmaları kapsamında Erdemli ilçesini ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet edip, esnaflara 'hayırlı işler' dileklerini ileten Kocamaz, İYİ Parti'ye geçme nedenini anlattı. Partinin değiştiğini ancak halkla olan gönül bağının aynı kaldığını belirten Kocamaz, "Direksiyona oturduğumuz ve tam marşa basacağımız anda, 'Otobüsten in' dediler. Zannettiler ki biz otobüsten indiğimizde otobüsteki yolcular da inecek. Otobüsteki yolcuların da yeni bir şoförle yola gideceğini zannettiler. Ancak otobüsteki yolcular bizimle beraber indi. Bize, 'Yeni bir otobüs bul, bu otobüsle birlikte bu yolu tamamlayalım' dediler. İYİ Parti'ye geçmemizin ana sebebi bu. İYİ Parti otobüsü ile bu yolu devam ettireceğiz. Belki partimizi değiştirdik ama sizlerle olan gönül bağımızı koparmadık. Bizim derdimiz hizmet, sevdamız memleket. Mersin'le ilgili hayallerimiz bitmedi. Bu hayalleri gerçekleştirmek için halkımızla birlikte inşallah 31 Mart’ta zafere yürüyoruz" diye konuştu.

Siyasi partilerin bir araç olduğunu vurgulayan Kocamaz, şunları söyledi:

"Önemli olan bu kentin, insanlarımızın istediği noktaya gelebilmesi için mücadeledir. Bu ülkeye, bu devlete olan inancımızdan vazgeçmedik. Bugüne kadar ne savunduysak, bundan sonra da bu ülkenin geleceğiyle ilgili, ülkenin birlik ve bütünlüğüyle ilgili, ülkenin vazgeçilmez değerleriyle ilgili her şeyi savunmaya devam edeceğiz. Bizi bu savunduğumuz değerlerden hiç kimsenin koparmaya gücü yetmeyecektir."



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