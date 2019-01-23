Kocamaz'dan monoray ve metro açıklaması

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti'nin Başkan adayı Burhanettin Kocamaz, monoray projesinin kabul edilmediğini belirterek, "Şu an metro projesi de hazır. Ekonomik krizlerden dolayı hükümet yatırımları durdurdu. Bundan dolayı da bu proje bugüne kadar ihale edilmemiş oldu" dedi.

Başkan Kocamaz, İYİ Parti İl Başkanı Servet Koca'nın da yer aldığı gecede, kent merkezinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. 2014'ten bu yana yapılan hizmetleri anlatıp, yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan projelerden söz eden Kocamaz, "Ulaşım Master Planı tamamlandı. Kent trafiğinin toplu taşıma ile rahatlayacağı ortaya çıktı. Bu proje çerçevesinde tramvay ya da hafif raylı sistemin çözüm olmayacağı belirlendi. Başlangıçta altyapı ile uğraşmamak için monoray demiştik ancak bakanlık bunu ısrarla kabul etmedi. Şuan metro projesi de hazır. Ekonomik krizlerden dolayı hükümet yatırımları durdurdu. Bundan dolayı da bu proje bugüne kadar ihale edilmemiş oldu" diye konuştu.

Mersin'de 15 bin 830 kilometre karelik bir alanda hizmet vermeye çalıştıklarını belirten Başkan Kocamaz, şunları söyledi:

"13 ilçenin, 509 köyün, 810 mahallenin tamamına ulaşmaya çalışıyoruz. 2014 Mersin için bir milat oldu. Çünkü Cumhuriyet tarihinde yapılamamış, görülmemiş birçok proje hayata geçirildi. Mersin'de her noktasından denize girilebilir, güvenli plajlar oluşturmak hedefimizdi. Şuanda yalnızca Aydıncık ve Gülnar'da arıtma tesisimiz yok ama bütün hazırlıklar tamamlanmış durumda. Gülnar'a 58 kilometreden, Ilısu'dan su getiriyoruz ve 100 yıllık problemini çözmüş olacağız. İlçelerimizde otogarlar eksikti, onları tamamlıyoruz. Haller problemdi, onları tamamlıyoruz. Mersin genelinde bir tek ruhsatlı mezbaha, Tarsus Mezbahası idi. Kent merkezi dahil olmak üzere; Silifke, Anamur ve Mut'ta mezbahalarımızı tamamladık. Gülnar ve Çamlıyayla'daki mezbahaları daha sağlıklı hale getirdik."

Kocamaz, sorun ve talepleri de dinledi.



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