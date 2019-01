Kocamaz'dan Mersin İdmanyurdu açıklaması

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Mersin İdmanyurdu'na maalesef bizden başka destek veren olmamasına rağmen, tesisi kendilerine açmamıza rağmen, gerek yöneticiler tarafından, gerekse taraftarlar tarafından çok hakaretamiz ifadelerle bize saldırdıklarını görüyoruz. Bunu da kınıyoruz. Halen tesisin içerisinde bulunacaksınız, zaman zaman maddi destek alacaksınız ama bir türlü memnun olmayacaksınız. Bu kabul edilebilir bir durum değil" dedi.

Tarsus'ta amatör futbolun simge isimlerinden biri olan Niyazi Oksal anısına gerçekleştirilecek olan Niyazi Oksal, TFF GRASSROOTS-C Antrenör Kursu düzenlenen törenle başladı. Büyükşehir Belediyesi Spor Tesisleri'ndeki törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Mersin Şube Başkanı Mesut Bilir, TÜFAD yönetim kurulu üyeleri, Mersin İdmanyurdu'nun formasını giymiş ve kulüpte antrenörlük yapmış isimler ile antrenör adayları katıldı.

'HAKARETAMİZ İFADELER'

Yaptığı konuşmasında profesyonel futbolun nankör bir alan olduğunu aktaran Kocamaz, "Belediye olarak sporun her türlüsüne destek veriyoruz ama spor, özellikle de profesyonel futbol biraz nankör. Siz ne kadar destek verirseniz verin, destek verdiğiniz kulüp başarılı olursa problem yok. Ama başarısız olursa sizin o verdiğiniz desteklerin hepsi bir anda göz ardı edilir ve sizi hedef tahtasına oturtmaya çalışırlar. Bugün Mersin İdmanyurdu'na maalesef bizden başka destek veren olmamasına rağmen, tesisi kendilerine açmamıza rağmen, gerek yöneticiler tarafından, gerekse taraftarlar tarafından çok hakaretamiz ifadelerle bize saldırdıklarını görüyoruz. Bunu da kınıyoruz. Halen tesisin içerisinde bulunacaksınız, halen tesisten faydalanacaksınız, halen zaman zaman maddi destek alacaksınız ama bir türlü memnun olmayacaksınız. Bu kabul edilebilir bir durum değil" diye konuştu.

Mersin'de 200'ün üstünde amatör spor kulübünün bulunduğunu ve hepsine eşit mesafede durmak zorunda olduklarını ifade eden Kocamaz, şunları söyledi:

"Hepsi bizim takımımız. Gönül arzu eder ki bu takımlar dayanışma içerisine girsin ve Mersin'den her branşta güzel ve başarılı takımlar ortaya çıksın. Bu işin başında spor ahlakı var. Spor ahlakıyla ahlaklanmayan sporcular, gerek sahada, gerek dışarıda, gerek spor yaparken, gerekse de yöneticilik yaparken maalesef çemberin dışına çıkıyorlar ve örnek davranışlarda bulunmuyorlar. Oysa spor her şeyiyle örnek alınması gereken bir etkinlik."



