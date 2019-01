Kocamaz: Can kaybı olmadığına seviniyoruz

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'ne kuvvetli sağanak ve fırtına nedeni ile büyük zarar gören sahil bandında incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını söyledi.

Kötü havadan en fazla sahil bandı etkilendi. Dev dalgalar nedeni ile Atatürk Parkı ve Kültür Park'ta gezinti yolları çöktü, yürüyüş ve bisiklet yolları sel sularının getirdiği kütük ve ağaç dalları ile doldu. Belediye ekipleri zaman kaybetmeden temizleme çalışmalarına başlarken, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da Kültür Park'ın merkez Mezitli ilçesinde kalan bölümünde hasar tespiti yapıp çalışmaları inceledi.

Kocamaz; "Bütün Mersin'e geçmiş olsun. Mersin dün gündüzden başlayan ve hızı gündüz 77 kilometreye kadar çıkan bir fırtına ile karşı karşıya kaldı. Gece de bu poyrazın şiddeti saatte 110 kilometreye kadar çıktı. Bu poyraz vesilesi ile deniz taştı, şehrin denize yakın caddeleri sular altında kaldı. Halen denizde hırçınlık devam ediyor ama dün gece çok daha fazlaydı. Deniz kendi içerisindeki pisliği dışarıya kustu. Geçmişte bu bulunduğumuz park zaten denizdi. Şuanda yapacak birşey yok. Biz bir can kaybı olmadığına seviniyoruz. Özellikle sera alanlarında büyük hasarlar var rüzgardan dolayı. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Bu belki Mersin'de 50 yıldır olmayan bir hadise. Geçmiş olsun diyoruz. Yani söyleyecek başka birşey yok" dedi.

'ODUN TOPLAMA TELAŞI'

Öte yandan; havanın biraz durulması ile vatandaşların sobada yakmak için odun toplama mesaisi başladı. Tek tek seçtikleri kütük ve ağaç parçalarını çuval ve el arabalarına dolduran vatandaşlar evlerinin yolunu tuttu. Bir kadının oldukça ağır bir parçayı kaldırmak için gösterdiği çaba dikkat çekti.



FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ