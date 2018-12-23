Kocamaz: Bu belediyede APO'cu da olmaz, FETÖ'cü de olmaz

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), () - MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti'nin Belediye Başkanı Adayı Burhanettin Kocamaz, "Biz ilk günden ne söylediysek sonuna kadar arkasındayız. Bu belediyede APO'cu da olmaz, FETO'cu da olmaz" dedi.

Kocamaz, İYİ Parti Anamur İlçe Başkanlığı'nca düzenlenen 'Muhtarlarla İstişare Toplantısı'na katıldı. Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe ve İYİ Parti İl Başkanı Servet Koca'nın da yer aldığı toplantıda 57 mahallenin muhtarına hitap eden Kocamaz, "Allah'a çok şükür abdestimizden şüphemiz yoktu namazımızdan da şüphemiz olmaz. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra, devletin içerisine çöreklenmiş FETÖ artıkları, kripto FETÖ'cüler, Büyükşehir Belediyesi'ni hedef aldılar ve bir çok arkadaşımız mağdur edildi, aileleri dağıldı. Tramvalar yaşadılar, acı çektiler, çile çektiler ama biz ilk günden ne söylediysek sonuna kadar arkasındayız. 'Bu belediyede APO'cu da olmaz, FETÖ'cü de olmaz' dedik. Nitekim bu arkadaşlarımızın hepsi berat etti. Böyle bir adalet anlayışı olur mu? böyle bir devlet anlayışı olur mu? İnsanları mağdur edeceksiniz, hapiste günlerini geçirecekler, onların bir tek gözaltındaki gününü geri iade etmeye hangi değer yeter?" diye konuştu.

İYİ Parti saflarına katılmasının ardından bazı kişilerin 'Kocamaz bize ihanet etti' şeklinde söylemlerde bulunduğunu belirten Başkan Kocamaz, şunları söyledi:

"Dünyanın neresinde var? İnsanı kapının dışına koyacaksınız ama 'Oradan ayrılma, başka yere gidemezsin' diyeceksiniz. Onurunu kıracaksınız, aşağılayacaksınız, ondan sonra da 'Başka yere gitmeyeceksin, orda benim gözümün önünde duracaksın' diyeceksiniz. Böyle bir demokrasi anlayışı olmaz."



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