MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti'nin Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz, "Bizi izlemeye devam edin. Çünkü bizim olduğumuz yerde barış, sevgi, huzur, hizmet, bereket olur" dedi.

Kocamaz; Tarsus'a bağlı Sucular, Çavdarlı, Yalamık, Meşelik, Topaklı, Beylice mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Halk tarafından büyük bir ilgi ile karşılanan Kocamaz, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Tek amacının Mersin'e hizmet etmek olduğunun altını çizen Kocamaz, "Bizim kavgayla, dövüşle işimiz yok. Biz yolumuza devam edeceğiz. 3 günlük dünyada boş kubbede hoş bir sada bırakabilirsek ne mutlu bize. 50 yıllık bir mücadeleden geliyorum. 25 yıl hiçbir şekilde çizgimizden sapmadan mücadele etmişiz. Biz öyle ya da böyle 'Bu millete hizmet edeceğiz' dedik. Onun için de herkesi güneşin etrafında toparlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

31 Mart'ın Mersin'e sahip çıkma, hizmetlerin devamı konusunda karar verme ve yapılan hesapları alt üst etme zamanı olduğunun altını çizerek destek isteyen Kocamaz, "Herkesin bir hesabı var ama Cenab-ı Allah'ın hesabı tüm bu hesapların üstünde. Benim fitne, fesat, yalan, dedikodu, iftira, tezviratla işim yok. Biz işimize bakıyoruz. İnşallah 31 Mart akşamı kaldığımız yerden bize nokta koydurmaya çalışanlara inat virgül koyarak yolumuza devam edeceğiz. 31 Mart'ta herkesi güneşin etrafında birleşmeye davet ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Çünkü bizim olduğumuz yerde barış, sevgi, huzur, hizmet, bereket olur. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun" şeklinde konuştu.



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