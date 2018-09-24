MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Biz bu milletin hamalıyız. Biz bu milletin hizmetkarıyız. Burada 1 milyon 800 bin insan yaşıyor ve bu insanların vebalini boynumuzda hissediyoruz" dedi.

Akdeniz ve Gülnar ilçesindeki mahallelerin muhtarları, Burhanettin Kocamaz'ı ziyaret etti. Başkanlık dönemini değerlendirerek, hizmetlerden söz eden Kocamaz, "Bizim yaptığımız aslında belediye başkanlığından ziyade hamallık. Biz bu milletin hamalıyız. Hiç kimseyi ayırt etmedik. Bizim bayrak, vatan, birlik ve beraberlik gibi ortak paydalarımız var. 25 yıldır hep bu anlayışla hareket ettik. Kimseye uzak durmadık, kimseye de bir başkasından daha yakın durmadık. Her zaman bu ülkenin birliğinden, beraberliğinden, bütünlüğünden yana tavır koyduk. Biz bu milletin hizmetkarıyız. Bu işi de bir emanet olarak görüyoruz. Burada 1 milyon 800 bin insan yaşıyor ve bu insanların vebalini boynumuzda hissediyoruz" diye konuştu.

Büyük düşünerek önemli projeler üzerinde çalıştığını dile getiren Kocamaz, "Küçüğü herkes yapar. Mersin'in ufkunu açtık, Mersin'i dünyaya açtık. Mersin geçmişte hayal edilmeyen durumlara geldi" ifadesini kullandı.

Muhtarlar ise özellikle kırsal alana verilen hizmetler nedeni ile duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kocamaz'a teşekkür etti.



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