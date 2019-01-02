Kocamaz, 2018'in son saatlerini hasta ziyareti ile geçirdi

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 2018'in son saatlerinde hastanelerde tedavi gören hastaları ziyaret edip 'mutlu yıllar' dileklerini iletti.

Toros Devlet Hastanesi ve Mersin Şehir Hastanesi'ndeki ziyaretlerde odaları tek tek gezerek hastalara gül dağıtan Kocamaz, sohbet ettiği vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Alışveriş merkezlerindeki vatandaşların yeni yılını da kutlayan Kocamaz, halkla hatıra fotoğarfı çektirdi.



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