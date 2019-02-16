Kocaköy'de akıl ve zeka oyunları atölyesi kuruldu

DİYARBAKIR'ın Kocaköy ilçesinde, okul öncesi eğitim standartlarının artırılması amacıyla akıl ve zeka oyunları atölyesi kuruldu.

Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle Kocaköy ilçesindeki okul öncesi eğitim standartlarının artırılması projesi kapsamında akıl ve zeka oyunları atölyesi kuruldu. Kocaköy Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yusuf Turhan'ın katılımıyla Kocaköy Anaokul'unda düzenlenen törenle atölyenin açılışı yapıldı. Açılış töreninde konuşan Kaymakam Turhan, projedeki hedefin okul öncesi eğitimin artırmak amacını taşıdığını ifade ederek, "Olumsuz çevresel koşullarda yaşayan dezavantajlı bölgelerdeki çocukların diğer çocuklara göre eksik yöndeki eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacımız var. Okul öncesi eğitim kurumlarında yeni yöntem ve modern yaklaşımlara uygun gerekli fiziki, beşeri ve teknik altyapının güçlendirilerek, eğitim kalite ve cazibesinin artıracağız" dedi.

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